|Суд арестовал судно компании РФ, что незаконно добывает песок в Крыму
|10.04.2018 21:32
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Следствие установило, что добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки в российском городе ТуапсеСуд удовлетворил ходатайство прокуратуры АРК и арестовал судно российской компании, которую подозревают в незаконной добыче песка в заповеднике оккупированного Крыма.
Фото: zn.ua
Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.
"Прокуратурой АР Крым осуществляется процессуальное руководство по факту совершения незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник "Лебединые острова") на временно оккупированных территориях", - написал он.
Следствие установило, что добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки в российском городе Туапсе, принадлежащей кампании Trans Services Maritime.
"В традициях РФ ворованный песок используют для незаконного строительства оккупантского моста в районе Керчи", - отметил Луценко.
В то же время эта компания ведет свой бизнес другими судами, которые регулярно заходят на территорию Украины.
Соответственно, 10 апреля суд принял решение арестовать судно для возмещения убытков в указанном уголовном производстве.
Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.
30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова "ведет работу по возврату судна "Норд".
Украинские пограничники отрицают любые контакты с властями Крыма относительно судна "Норд".
Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что в действиях команды задержанного рыболовецкого судна "Норд" есть признаки нарушения законодательства о незаконном пересечении государственной границы Украины, это административная ответственность.
Как сообщал iPress.ua суд в Херсоне избрал меру пресечения для капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, поместив его под стражу. Защита внес за него залог