Следствие установило, что добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки в российском городе Туапсе

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Прокуратурой АР Крым осуществляется процессуальное руководство по факту совершения незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник "Лебединые острова") на временно оккупированных территориях", - написал он.

Следствие установило, что добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки в российском городе Туапсе, принадлежащей кампании Trans Services Maritime.

"В традициях РФ ворованный песок используют для незаконного строительства оккупантского моста в районе Керчи", - отметил Луценко.

В то же время эта компания ведет свой бизнес другими судами, которые регулярно заходят на территорию Украины.

Соответственно, 10 апреля суд принял решение арестовать судно для возмещения убытков в указанном уголовном производстве.

Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России .

30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова "ведет работу по возврату судна "Норд" .

Украинские пограничники отрицают любые контакты с властями Крыма относительно судна "Норд".

Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что в действиях команды задержанного рыболовецкого судна "Норд" есть признаки нарушения законодательства о незаконном пересечении государственной границы Украины, это административная ответственность.