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"Напоминает 2014 год": Мариуполь содрогается от мощных взрывов
10.04.2018 21:35
«Напоминает 2014 год»: Мариуполь содрогается от мощных взрывов

Левобережный район и микрорайон «Восточный» Мариуполя содрогается от мощных взрывов, сообщает мариупольский сайт 0629, информирует svodka.net.

«Слышна громкая канонада. Встревоженные мариупольцы в соцсетях пишут, что это напоминает им 2014 год», — говорится в сообщении.

«Что-то вероятно бахает с востока». «Левый. Громко», — сообщают жители города.

Издание указывает, что в ближайшее время ожидается комментарий пресс-офицера сектора «Донецк».

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщал, что с начала суток боевики 22 раза обстреляли позиции военных на Донбассе. Один воин АТО получил ранения.

Напомним, 24 января 2015 года боевики обстреляли из «Градов» жилой квартал Мариуполя, в результате чего погибли 30 человек, еще 119 были ранены.


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