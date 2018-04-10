«Напоминает 2014 год»: Мариуполь содрогается от мощных взрывов Левобережный район и микрорайон «Восточный» Мариуполя содрогается от мощных взрывов, сообщает мариупольский сайт 0629, информирует svodka.net. «Слышна громкая канонада. Встревоженные мариупольцы в соцсетях пишут, что это напоминает им 2014 год», — говорится в сообщении. «Что-то вероятно бахает с востока». «Левый. Громко», — сообщают жители города. Издание указывает, что в ближайшее время ожидается комментарий пресс-офицера сектора «Донецк». Ранее пресс-центр штаба АТО сообщал, что с начала суток боевики 22 раза обстреляли позиции военных на Донбассе. Один воин АТО получил ранения. Напомним, 24 января 2015 года боевики обстреляли из «Градов» жилой квартал Мариуполя, в результате чего погибли 30 человек, еще 119 были ранены.

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