Технический секретариат Организации по запрещению химоружия попросил власти Сирии принять необходимые меры для развертывания группы экспертов по установлению факта возможного применения химического оружия в городе Дума 7 апреля. Специалисты отправятся в Сирию в ближайшее время Фото: ЕРА "Технический секретариат ОЗХО попросил власти Сирийской Арабской Республики принять необходимые меры для развертывания группы экспертов", – говорится в сообщении.Специалисты направятся в Сирию в ближайшее время.7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп 8 апреля назвал главу Сирии Башара Асада "животным", заявил, что за химическую атаку в Сирии несут ответственность Иран и Россия, и предупредил, что за это "придется заплатить высокую цену".В Госдепе США отметили, что внимательно следят за тревожными сообщениями из Думы. Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки".Глава ОЗХО Ахмет Узюмджю 9 апреля заявил, что задача по установлению фактов собирает информацию из всех возможных источников, чтобы определить, имело ли место применение химического оружия в сирийской Думе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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