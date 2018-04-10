|
Организация по запрещению химоружия отправит группу экспертов в сирийскую Думу
|
10.04.2018 21:37
|
Технический секретариат Организации по запрещению химоружия
попросил власти Сирии принять необходимые меры для развертывания
группы экспертов по установлению факта возможного применения
химического оружия в городе Дума 7 апреля. Специалисты отправятся в
Сирию в ближайшее время Фото: ЕРА "Технический секретариат ОЗХО
попросил власти Сирийской Арабской Республики принять необходимые
меры для развертывания группы экспертов", – говорится в
сообщении.Специалисты направятся в Сирию в ближайшее время.7 апреля
волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии
вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на
город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до
100 человек.Президент США Дональд Трамп 8 апреля назвал главу
Сирии Башара Асада "животным", заявил, что за химическую атаку
в Сирии несут ответственность Иран и Россия, и предупредил, что за
это "придется заплатить высокую цену".В Госдепе США отметили,
что внимательно следят за тревожными сообщениями из Думы.
Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее
непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет
ответственность за эти жестокие атаки".Глава ОЗХО Ахмет Узюмджю 9
апреля заявил, что задача по установлению фактов собирает
информацию из всех возможных источников, чтобы определить, имело ли
место применение химического оружия в сирийской Думе.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира