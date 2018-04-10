В Варшаве из окна многоэтажки выпал украинец. Пока неизвестно был ли это несчастный случай или попытка самоубийства.

Инцидент произошел сегодня, 10 апреля, пострадал житель Ратновского района Волынской области Украины, сообщают Волынские новости,передает со ссылкой на .

Мужчина остался жив, однако находит в тяжелом состоянии в больнице. Медики диагностировали у него черепно-мозговую гематому. Первое время пострадавший будет лечиться в Варшаве, позже его должны переправить в Волыне.

Правоохранители устанавливают детали и причины трагедии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира