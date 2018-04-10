По сравнению с мартом 2017 года потребительские цены выросли на 13,2%

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в марте выросли на 1,1%, на одежду и обувь - на 9,6%, на жилищно-коммунальные услуги - на 0,3%, на услуги, связанные со здравоохранением - выросли на 0,8%, на образование - на 0,2%, - сообщила Государственная служба статистики.

По сравнению с мартом 2017 года в марте 2018 года потребительские цены выросли на 13,2%.

В январе-марте инфляция составила 3,5%.

Напомним, в феврале инфляция составила 0,9%, в январе-феврале - 2,4%.

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает инфляцию на уровне 9%.