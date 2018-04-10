|Инфляция в марте составила 1,1%
|10.04.2018 21:41
|
По сравнению с мартом 2017 года потребительские цены выросли на 13,2%В марте 2018 года потребительские цены выросли на 1,1%.
Фото: Shutterstock
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в марте выросли на 1,1%, на одежду и обувь - на 9,6%, на жилищно-коммунальные услуги - на 0,3%, на услуги, связанные со здравоохранением - выросли на 0,8%, на образование - на 0,2%, - сообщила Государственная служба статистики.
По сравнению с мартом 2017 года в марте 2018 года потребительские цены выросли на 13,2%.
В январе-марте инфляция составила 3,5%.
Напомним, в феврале инфляция составила 0,9%, в январе-феврале - 2,4%.
Государственный бюджет на 2018 год предусматривает инфляцию на уровне 9%.
Напомним, инфляция на потребительском рынке в феврале 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,9%, с начала года - 2,4%.
Поделитесь статьей с друзьями