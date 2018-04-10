Личный состав противника готовится к выезду. Тех, кто в отпусках, зовут в пункты постоянной дислокации.

Вечером 10 апреля в зоне АТО на донецком направлении по позициям украинской армии боевики открыли огонь из трех огневых точек. Об этом сообщил волонтер и координатор проекта «СтопТеррор» Семен Кабакаев на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.

«Работают из минометов, и 10 минут назад подключился танк. Также враг одновременно открыл огонь из Ясиноватой… В Донецке объявили боевую тревогу, личный состав противника готовится к выезду. Тех, кто в отпусках, зовут в пункты постоянной дислокации. Ночь будет жаркой», – написал он.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.

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Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки.

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