Авиакомпаниям объявили новые правилах полетов в Средиземноморье из-за ситуации в Сирии

Авиаперевозчики, выполняющие рейсы в средиземноморском регионе, предупреждены о готовности к новым правилам полетов в связи с возможным применением ракетного вооружения по целям в Сирии в ближайшие часы, сообщил "Интерфаксу" источник знакомый с ситуацией.

"Сетевой управляющий операционный центр (NMOC), расположенный в Брюсселе предупредил авиакомпании о необходимости потенциального дополнительного пересмотра маршрутов и воздушных коридоров рейсов в средиземноморском регионе в связи с возможным обострением конфликта в Сирии и нанесением ударов по наземным целям, что расценивается как потенциальная угроза гражданской авиации", - сказал источник.

В частности подразумеваются "возможные в ближайшие 72 часа ракетные удары по целям в Сирии".

"Поэтому полеты в районе полётной информации Никосии и Восточного Средиземноморья перевозчикам рекомендовано планировать с учетом внимательного изучения НОТАМов (оперативно распространяемой информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной информации - ИФ)", - сказал он.