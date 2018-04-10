В Сирии может произойти только имитация военного конфликта, в результате которого президент Сирии Башар Асад лишится части авиации, считает российский оппозиционер и политический знаток Константин Боровой. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Боровой: Друзья, спите спокойно. Мировой войны не будет Фото: Константин Боровой / Facebook "Друзья, спите спокойно. Мировой войны не будет. Трусы не воюют, только злобно переругиваются и демонстрируют оттопыренный карман. Максимально, что может произойти, – имитация военного конфликта – два сбитых самолета (максимально) и ликвидация следующих 19% авиапарка старых советских самолетов Башара Асада", – отметил он. https://www.facebook.com/borovoi/posts/10209220399507560 9 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует в течение ближайших часов принять решение об ответе на химическую атаку в сирийском городе Думе, где 7 апреля погибли от 70 до 100 человек.Глава Белого дома сразу после инцидента назвал президента Сирии Башара Асада "животным", подчеркнув ответственность Ирана и России за гибель мирных жителей. Из-за ситуации в Сирии Трамп отменил поездку на саммит Америк, который пройдет в столице Перу Лиме.Вблизи сирийского побережья уже находится эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк". США могут направить к берегам Сирии второй эсминец USS Porter.С борта USS Porter в прошлом году США нанесли удар по авиабазе в Сирии после очередного случая применения химического оружия войсками Асада. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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