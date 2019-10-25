Футболист-застройщик

Сотрудник проблемной строительной фирмы, которую рекламировал “Квартал”, стал “теневым кадровиком” Офиса Президента.

Несмотря на многочисленные скандалы и расследования о том, кто и на кого влияет в новой власти, и на каких ступенях иерархии на самом деле находятся те или иные функционеры, обществу все еще мало известны реальные “кукловоды” отдельных направлений. Среди таких неформальных кураторов – и Владимир Родин, известный в узких кругах застройщик Киево-Святошинского района BD Holding, который сегодня замахнулся на кадровую политику во всех регионах страны.

Из официальных источников гражданам известно, что куратором направления региональной политики в Офисе Президента Украины является Сергей Трофимов – замглавы ОП, прежний исполнительный продюсер ООО “Студия Квартал 95”.

Однако мало кто из широкой общественности знает о существовании советника Трофимова на общественных началах, который делает всю “грязную” работу с подбором нужных и “сбиванием” неудобных кандидатов на посты глав областных, районных администраций и даже пытается координировать работу по отдельным территориальным громадам. Эта работа действительно формирует президентскую вертикаль на местах, и является точкой наибольшей ответственности и коррупционного риска.

Именно результатом интриг Родина считают недавние громкие назначения и от отставки в регионах. Например, именно он, как говорят злые языки, шатает кресло под главой Черкасской ОГА Игорем Шевченко и форсирует увольнения и переназначения глав РГА в Николаевской области.

Вопрос в том, почему официально Родин в Офисе Президента не трудоустроен, а соответственно о его деятельности на сайте главы государства, ничего не сообщается. Единственное случайное подтверждение его работы на ОП – сообщение пресс-службы Штаба операции объединенных сил в августе, которое процитировала “Новинарня”. В тексте почему-то Владимира Родина называют заместителем руководителя ОП, но это наверняка не случайная описка, действительно его статус – советник на общественных началах. Вероятно Родин во время своих встреч представляется замом руководителя ОП, для большей солидности. Именно Владимир Родин, а не Трофимов вместе с Ольгой Бугай проводит кадровые совещания по регионам в Офисе Президента.

На выборах Президента Украины Владимир Родин был одним из наблюдателей от “Зе Команды” в 27 округе в Днепре.

Формально на первый взгляд, это все связи Родина с “зелеными”. Однако источники оценивают его степень влияния на Трофимова как “критичную”, следовательно имеет смысл рассказать о нем поподробнее.

Футболист-застройщик

В сентябре 2016 года на официальном сайте Киевской областной федерации футбола вышла заметка, посвященная юбилею первого замглавы организации. Свое 35-летие как раз отмечал Владимир Родин. В двух абзацах скудного, но пафосного поздравления есть очень полезные отсылки, которые позволяют понять, что футбол для предпринимателя – только лишь хобби. Даже несмотря на то, что его профайл (аж с одним сидением на лаве запасных) есть на сайте Украинской ассоциации футбола, а в игре его характеризуют как “скоростной, агрессивный и комбинационный игрок атаки, заботливый спонсор и креативный функционер”.

Но для нас главное другое: “Его строительная компания украшает Киев современным жильем, добавляя радости киевлянам и приумножая им комфорт”, написали поздравители. Найти в 2016 году отсылки к какому-либо строительному бизнесу с участием Родина не представляется возможным, юридически он никогда не был застройщиком, хотя и позиционировал себя как застройщик.

Вместе с тем, в мае 2019 года, как раз незадолго до инаугурации нового главы государства, Родин стал учредителем очень интересной компаний с уставным капиталом в 2000 грн. – ООО “BD Network” (БД Нетворк, ЕГРПОУ 38851260), провайдера который обслуживает жителей, купивших квартиры у застройщика BD Holding.

Компания Родина не должна вызывать особого интереса, если не знать подоплеку. Дело в том, что “BD Network” – это не что иное как сервисная компания для так называемого BD Holding – компании, проекты которой в свое время рекламировал … “95-й Квартал”.

BD Holding – компания которая еще год назад едва не обанкротилась, когда из-за многочисленных нарушений Государственная архстройинспекция стала массово отзывать не то что сертификаты на ввод в эксплуатацию домов, в которых уже жили люди, а даже разрешения на строительство. Истории жителей этих комплексов довольно ярко описаны на профильных форумах, люди были в отчаянии, поскольку кроме проблем с инфраструктурой и качеством жилья могли вообще остаться без крыши над головой.

Это был конец 2016 – начало 2017 года. BD Holding предприняло довольно резонансный и наверняка отчаянный (поскольку затратный) антикризисный шаг. Весь Киев был завешан рекламой

С плакатов на киевлян бодро смотрел будущий Президент Владимир Зеленский с разводным ключом наперевес и другие персонажи комик-труппы. Что и именно инспектировали и какой будет механика проекта – на бордах не сообщалось, но на память о тех славных деньках в Интернете остался целый сайт, посвященный этой коллаборации. Правда, и там ни слова о результатах “испытаний”. Проекты же были заморожены почти до конца 2018 года.

“Церковная” застройка

На тот момент BD Holding позиционировала себя как швейцарская компания, хотя действительно она имела украинских владельцев и менеджмент. Одним из таких менеджеров BD Holding тогда был Владимир Родин. И именно проекты этой фирмы имели ввиду авторы из областной футбольной федерации, когда хвалили юбиляра. Однако по документам в реестрах проходили совсем другие люди.

Дело в том, что вся деятельность бизнеса BD была связана с криминалом и отдельными протестантским церквями, которыми изобилирует западное предместье Киева. Историю подробно описало “Слідство”. Многие люди, причастные к застройке – прихожане церкви “Скиния”. Служителю этой церкви Роману Кричильскому сельский голова Петропавловской Борщаговки Алексей Кодебский подарил почти гектар леса в элитном пригороде столицы.

По совместительству предприниматель из Ровно – служитель церкви “Скиния”, Константин Кукса, руководитель проектов «БД Холдинг». Юрий Кватерчук – генеральный директор застройщика “БД Холдинг Украина” и соучредитель ООО “Житлоиндбуд-2”, а также музыкант церковного группы и участник христианской рок-группы “Mission 3:16”. Его отец Василий Кватерчук – пастор, а также основатель религиозной общины христиан – пятидесятников “Благодать”. Пастор “Скинии” Рустам Фатуллаев, в прошлом (или и в настоящем) – криминальный авторитет, который признается, что не только знает о бизнесе своих прихожан, но и трудоустраивает на строительство мужчин с криминальным прошлым, которые нуждались в “реабилитации” в церкви. Свою же причастность к мошенническим схемам пастор опровергает.

У BD примерно в за несколько месяцев до отзывов сертификатов ГАСИ были серьезные проблемы с местными жителями окрестного к их ЖК частного сектора (довольно элитно заселенного, а потому когда грузовики BD ездили прямо у них по переулкам, жители этого частного сектора “немного” возмутились).

Понятно, что без силового обеспечения застройки не обошлось. “Титушки”, которые прикрывают застройки от возмущенных местных жителей – это несерьезно. Среди “схемщиков”, которые устроили полнейший беспредел фигурируют другие лица, связанные с силовыми ведомствами Украины. Например, есть некий Вячеслав Лайшев. Так, земля под застройками принадлежит на правах аренды компаниям ООО “Житлоиндбуд” и ООО “Житлоиндбуд-2”. Примечательно, что первая компания, которой дали землю в аренду, уже ликвидирована. Во второй учредителями компании числятся Юрий Кватерчук и жена Вячеслава Лайшева Наталья. Вячеслав Лайшев – сын генерал-майора СБУ в отставке Петра Лайшева. Еще несколько генералов спецслужб “числятся” на других компаниях-прокладках. Что говорит о довольно серьезных намерениях Родина защитить свой бизнес.

Удобное “возрождение”

Интересно, что после двух лет турбулентности – аккурат после легализации Родина во главе компании и прихода к власти его старых знакомых из “Квартала”, дела холдинга пошли вгору. Его номинальный директор Юрий Кватерчук раздает рекламные интервью в СМИ, хвастаясь уже построенными объектами, которые ранее были едва ли не заморожены. Уже мало кто вспоминает об отозванных сертификатах на эксплуатацию и других разрешительных документов – судя по всему, у Родина все хорошо. Он ездит на черном кабриотеле BMW, жена Марина Олеговна Родина – на Mercedes Benz GLE 250.

Более того, “выбившись в люди” (в Офис Президента) он уже сумел, по данным источников, наобещать с три короба другим застройщикам Киевской области, что продавит через парламент и правительство законопроект об упрощении их непростой судьбы и облегчении разрешительных процедур. Не исключено, что процесс “обилечивания” по этому вопросу уже даже состоялся. Поэтому вполне реально в ближайшее время ждать прямых лоббистских инициатив либо от самого Родина, либо от Офиса Президента в целом. Однако зачем Сергею Трофимову такой помощник, по которому плачут НАБУ и ГБР – так и остается загадкой.

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