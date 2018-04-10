Действующий чемпион мира WBA в легком весе венесуэлец Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) считает, что может победить ближайшего соперника - украинца Василия Ломаченко (10-1, 8 КО), который уже уступал на профессиональном ринге, сообщает со ссылкой на ESPN Deportes.

"Знаю, насколько Ломаченко хорош, и этого довольно, чтобы быть мотивированным. Однако если Салидо удавалось его победить, то почему это не получится у кого-то другого. Посмотрим, что он из себя представляет, ведь теперь Ломаченко предстоит встретиться с очень опытным боксером в лучший отрезок своей карьеры. Это будет очень интересно, мы с ним довольно технические боксеры, и это будет хороший бой. Я - правша, он - левша, увидим, как он будет драться против меня, учитывая то, что я больше его в два раза", - подчеркнул венесуэлец.

По мнению Линареса наш воин ​​неэффектно выступает в рамках профессиональной карьеры.

"У Василия потрясающая любительская карьера. Но как только ему дали хорошего и опытного соперника - он проиграл. Да и с другими, с кем Ломаченко боксировал, он не выглядел особенно сильно. А в последнем бою против Ригондо он и вовсе выглядел плохо. Говорю это, поскольку всегда был поклонником таланта Ломаченко. Я прекратил смотреть его последний бой, поскольку мне стало скучно", - добавил чемпион мира WBA.

Примечательно, что Ломаченко имел единственное поражение на старте профессиональной карьеры от мексиканца Орландо Салидо.

Отметим, что 12 мая на настиле "Мэдисон Сквер Гарден" Линарес с Ломаченко встретятся в боксерском поединке.

Как сообщал Ломаченко предложил Линарес пари на солидную сумму.

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