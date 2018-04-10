В Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности ООН, стороны обсуждают инициативы России и США по ситуации в Сирии на фоне сообщений о возможной химатаке в городе Дума.

Вашингтон представит проект резолюции о новом механизме расследования инцидентов с применением химоружия в САР. Москва планирует обнародовать собственный проект документа, а также предложить Совету поддержать отправку миссии ОЗХО в Восточную Гуту.

На прошлой неделе в Сети появилась информация о химатаке в городе Дума в Восточной Гуте. Западные страны обвинили в произошедшем официальный Дамаск. После предполагаемого инцидента в Вашингтоне заявили, что рассматривают возможность нового удара по правительственным силам.

В то же время российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опроверг эту информацию. Специалисты организации посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что инициатива России принять резолюцию Совета безопасности ООН в поддержку расследования ОЗХО инцидента в сирийской Думе уже устарела.

"Время прошло, потому что ОЗХО уже занимается этим делом", — сказала Пирс журналистам в ООН.

США намерены дать скоординированный с союзниками ответ на ситуацию в Сирии, где, как считает американская сторона, была совершена химическая нападение против мирных жителей, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы хотим (дать) скоординированный ответ, каким бы он ни был, на ситуацию в Сирии", — заявила Науэрт на брифинге.

Она напомнила, что усилия предпринимаются как по линии Белого дома, так и по линии госдепа. В частности, накануне и.о. госсекретаря Джон Салливан обсуждал ситуацию с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.

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