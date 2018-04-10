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"Нафтогаз" о заявлении Меркель: "Северный поток - 2" перестают называть чисто коммерческим делом даже его традиционные сторонники
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10.04.2018 21:53
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что нужно учитывать
политическую составляющую вопроса строительства "Северного потока –
2". В НАК "Нафтогаз України" считают, что новая позиция Германии
поможет других странам ЕС определиться с отношением к проекту
"Газпрома". "Нафтогаз": "Северный поток – 2" стремительно
теряет кудряшки ягненка, из-под которых проступает его истинная
сущность Фото: ЕРА Национальная акционерная компания "Нафтогаз
Украины" назвала "хорошей новостью" заявление канцлера Германии
Ангелы Меркель о наличии политической составляющей в проекте
российского "Газпрома" о прокладке второй нитки газопровода
"Северный поток". Об этом говорится в сообщении на
странице "Нафтогазу" в Facebook."Хорошая новость из Берлина.
Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической
составляющей в проекте "Северный поток – 2". Канцлер подчеркнула
необходимость сохранения транзита по территории Украины", –
отмечают в НАК.В компании надеются, что "новая позиция Германии
поможет министрам других стран ЕС определиться с отношениям к
поправкам к газовой директиве, принятым Еврокомиссией и
Европарламентом"."Северный поток – 2" перестают называть чисто
коммерческим делом даже его традиционные сторонники. Он быстро
теряет кудряшки ягненка, из-под которых проступает его истинная
сущность: геополитическое оружие Кремля, направленное против
Европы", – сказано в заявлении украинской компании.
https://www.facebook.com/NaftogazUA/posts/1714612095285235
Меркель на совместной конференции с президентом Украины Петром
Порошенко в Берлине 10 апреля заявила, что Берлин
принимает во внимание позицию Украины и ее обеспокоенность в
связи со строительством газопровода "Северный поток – 2".
Она добавила, что нужно учитывать и политическую составляющую
вопроса прокладки трубопровода.
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