Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что нужно учитывать политическую составляющую вопроса строительства "Северного потока – 2". В НАК "Нафтогаз України" считают, что новая позиция Германии поможет других странам ЕС определиться с отношением к проекту "Газпрома". "Нафтогаз": "Северный поток – 2" стремительно теряет кудряшки ягненка, из-под которых проступает его истинная сущность Фото: ЕРА Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" назвала "хорошей новостью" заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о наличии политической составляющей в проекте российского "Газпрома" о прокладке второй нитки газопровода "Северный поток". Об этом говорится в сообщении на странице "Нафтогазу" в Facebook."Хорошая новость из Берлина. Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте "Северный поток – 2". Канцлер подчеркнула необходимость сохранения транзита по территории Украины", – отмечают в НАК.В компании надеются, что "новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться с отношениям к поправкам к газовой директиве, принятым Еврокомиссией и Европарламентом"."Северный поток – 2" перестают называть чисто коммерческим делом даже его традиционные сторонники. Он быстро теряет кудряшки ягненка, из-под которых проступает его истинная сущность: геополитическое оружие Кремля, направленное против Европы", – сказано в заявлении украинской компании. https://www.facebook.com/NaftogazUA/posts/1714612095285235 Меркель на совместной конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине 10 апреля заявила, что Берлин принимает во внимание позицию Украины и ее обеспокоенность в связи со строительством газопровода "Северный поток – 2". Она добавила, что нужно учитывать и политическую составляющую вопроса прокладки трубопровода. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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