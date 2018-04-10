|Неблагоприятный период: в РФ впервые за 2,5 года отменили аукцион по размещению госдолга
|10.04.2018 21:59
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Всего во втором квартале Минфин планировал провести аукционы по размещению ОФЗ с разным сроком погашения на общую сумму в 450 миллиардов рублей
Минфин РФ отменил намеченный на 11 апреля аукцион по размещению облигаций федеральных займов (ОФЗ), информирует svodka.net.
В сообщении, опубликованном ведомством, говорится, что такое решение было принято «в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой».
Аукцион по размещению ОФЗ, сообщает Bloomberg, отменяется Россией впервые с августа 2015 года.
Российские СМИ 10 апреля обратили внимание на законопроект, внесенный 5 апреля в Конгресс США республиканцем Хоакином Кастро. Документ предполагает введение санкций против суверенного долга РФ, запрещая операции с российскими облигациями, выпущенным через 180 дней после даты введения ограничительных мер. Кастро также предлагает запретить сделки по облигациям семи крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Санкции против госдолга России предлагается ввести из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Возможность того, что США введут санкции против суверенного российского долга, обсуждается на протяжении последних нескольких месяцев. Однако США на такие меры пока не пошли. В частности, эксперты объясняли это тем, что подобные ограничения негативно скажутся на американских инвесторах.
Всего во втором квартале Минфин планировал провести аукционы по размещению ОФЗ с разным сроком погашения на общую сумму в 450 миллиардов рублей. Первый во втором квартале аукцион прошел 4 апреля, Минфин по его итогам отчитался об успешном размещении облигаций более чем на 20 миллиардов рублей. По графику проведения аукционов, размещенному на сайте Минфина, следующее размещение ОФЗ запланировано на 18 апреля.