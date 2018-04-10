Неподалеку села Чернышовка, в Потавской области, сегодня при выполнении авиахимических работ упал вертолет "Ми-2".

На борту судна было 2 пилота, сообщает Нацполиция региона.

К счастью, в результате падения никто не пострадал,передает со ссылкой на .

"Происшествие произошло сегодня, около 17 часов, возле села Чернышовка в Шишацком районе. На место аварии прибыли наряды полиции, медики и спасатели. Установлено, что на борту вертолета" Ми-2 ", принадлежащий частной фирме, находились двое пилотов. В результате падения они не пострадали ", - рассказали правоохранители.

Сейчас эксперты устанавливают все детали и причину падения.

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