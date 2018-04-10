Американские конгрессмены предлагают полностью запретить любые операции с российскими долговыми бумагами и ужесточить санкции против госбанков РФ в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля. В Конгресс США подали законопроект, требуещий полного запрета на операции с российским госдолгом Фото: ЕРА Законопроект подготовили демократ Хоакин Кастро и республиканец Майк Тернер. В тексте документа говорится, что он является ответом на "бессовестные попытки правительства РФ нарушать международные законы".Законопроект предусматривает полный запрет для американских физических и юридических лиц на любые операции с российским госдолгом. Согласно документу, санкции коснутся долговых бумаг, выпущенных минфином России, Центробанком или Фондом национального благосостояния РФ, которые имеют срок обращения больше 14 дней.Санкции также коснутся облигаций государственных "Сбербанка", ВТБ, "Газпромбанка", "Банка Москвы", "Россельхозбанка", "Промсвязьбанка" и ВЭБ, которые приравниваются к суверенному долгу.Проект закона не имеет обратной силы. Запрещаются только операции с бумагами, выпущенными спустя 180 дней после его принятия.Документ также предлагает ужесточить санкции против российских госбанков, заблокировав любые операции с их участием, а также сделки с их активами на территории США.В законопроекте говорится, что президент США должен ввести санкции в случае его принятия.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку 28 стран выслали российских дипломатов.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в России. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Российский президент Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить.6 апреля стало известно, что состояние Сергея Скрипаля также больше не является критическим. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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