В Одесской области с завтрашнего дня начнет свою работу комиссия ГСЧС, которая проведет контрольную проверку пожарной безопасности в сети детских учреждений оздоровления и отдыха накануне их открытия летом. Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

Если определенное заведение не ликвидирует недостатки пожарной безопасности на все сто процентов, оно открыто не будет.

“Кроме того, в мае начнет работу межведомственная комиссия, в которую войдут представители департамента социальной и семейной политики Одесской областной государственной администрации вместе с работниками департамента образования и науки ОГА, Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции. Они еще раз проверят состояние готовности учреждений оздоровления и отдыха региона к открытию”, — говорится в сообщении.

Напомним, проверки пожарной безопасности в учреждениях отдыха Одесской области начато еще в 2017 году. На территории области функционирует 50 загородных детских заведений оздоровления и отдыха различных форм собственности. Напомним также, что в областном бюджете на 2018 год заложено более 111 миллионов гривен на мероприятия противопожарной безопасности.

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