Лот ушел с молотка за 1,5 миллиона фунтов стерлингов (1,9 миллиона долларов), сообщает “Медуза”.

На аукционе, прошедшем 24 октября в Лондоне, продали бутылку шотландского виски Maccallan 1926 года 60-летней выдержки. Имя покупателя лота неизвестно.

Предыдущий рекорд цены принадлежал бутылке того же бренда 60-летней выдержки, вручную расписанной ирландским художником Майклом Диллоном. В ноябре 2018 года ее продали за 1,2 миллиона фунтов стерлингов (1,5 миллиона долларов).







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