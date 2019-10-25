|Бутылку виски продали на аукционе Sothebyʼs за рекордные $1,9 миллиона
|25.10.2019 18:55
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Лот ушел с молотка за 1,5 миллиона фунтов стерлингов (1,9 миллиона долларов), сообщает “Медуза”.
На аукционе, прошедшем 24 октября в Лондоне, продали бутылку шотландского виски Maccallan 1926 года 60-летней выдержки. Имя покупателя лота неизвестно.
Предыдущий рекорд цены принадлежал бутылке того же бренда 60-летней выдержки, вручную расписанной ирландским художником Майклом Диллоном. В ноябре 2018 года ее продали за 1,2 миллиона фунтов стерлингов (1,5 миллиона долларов).
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