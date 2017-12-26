В оккупированном Симферополе (Крым) произошел мощный взрыв в небе.

Об этом сообщил адвокат Тейфук Гафаров на странице в Facebook, информирует news.eizvestia.com.

«В Ак-Мечети был слышен звук и чувствовалась вибрация», — написал он.

Под постом пользователи комментируют, что хлопки были слышны в разных районах города, после них в небе остался белый след, как от запуска ракеты.

Читайте: Покушение: в Днепре неизвестные пытались взорвать квартиру сотрудницы полиции (ВИДЕО)

Также крымчане допускают версию с наземным происхождением хлопков.

«Странно, минуты 3 назад, сидя в помещении на ул. Футболистов, я тоже звук слышала с вибрацией», «В центре тоже трухануло, земля задрожала», «На рынке в магазинах стены тряслись», — пишут очевидцы.

В так называемом ГУ МЧС по Крыму сообщили, что сообщения от очевидцев не поступали, а также о проведении в регионе каких-либо учений.

«Официальной информации к нам не поступало. Пожарно-спасательные подразделения не привлекались в связи с этим. Звонков с просьбой о помощи от населения не поступало», — заявили в пресс-службе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира