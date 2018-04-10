Трамп пообещал, что ответ США обязательно будет «решительным» и отметил при этом, что у Вашингтона есть «много военных вариантов»

Президент США Дональд Трамп отменил поездку в Перу и Колумбию, чтобы проконтролировать ответ Вашингтона на химическую атаку в Сирии, информирует svodka.net.

«Президент Трамп не будет присутствовать на восьмом саммите американских государств в Лиме в Перу и не поедет в Боготу (Колумбия), как изначально было запланировано, — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого Дома Сары Сандерс. — Президент останется в Соединенных Штатах, чтобы проконтролировать американский ответ [на ситуацию] в Сирии и следить за событиями в мире».

Накануне Трамп сообщил, что примет решение по поводу дальнейших действий США в отношении Сирии в течение 24-48 часов. А затем снова вернулся к этой теме и заявил, что решение будет готово «сегодня вечером или вскоре после того».

Трамп пообещал, что ответ США обязательно будет «решительным» и отметил при этом, что у Вашингтона есть «много военных вариантов [ответа]».

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В апреле прошлого года США нанесли ракетный удар по сирийским позициям в ответ на подобный случай, произошедший в провинции Идлиб.

Как отметил корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Джон Сопел, отличие от прошлогодней ситуации заключается в том, что теперь в администрации Трампа появился новый советник по национальной безопасности — Джон Болтон, известный своим жестким отношением к России и Ирану.

Что произошло в Восточной Гуте?

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Врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что 7 апреля в Думе — последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте в окрестностях Дамаска — могла произойти химическая нападение. Число жертв, по разным оценкам, составило от 45 до 70 человек.

Что на самом деле произошло и сколько было погибших, из независимых источников подтвердить пока невозможно. Власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной. Западные страны, в том числе США, считают достаточными свидетельства, представленными активистами.

Сирийское правительство во вторник предложило направить в Думу группу международных инспекторов для расследования сообщений о химической атаке, сообщает Рейтер. Таким образом Сирия, по-видимому, хочет предотвратить возможные военные действия со стороны западной коалиции, пишет агентство.

Команда экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в скором времени отправится в Сирию, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу организации.

Государственный департамент США сразу заявил, что внимательно следит за сообщениями о возможном применении химического оружия и что в случае, если они подтвердятся, Россия, поддерживающая власти Сирии, должна вместе с ними нести ответственность за случившееся.

В Москве категорически отвергли возможность использования сирийской армией химического оружия против повстанцев в Восточной Гуте.

«Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений», — говорил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

За день до происшествия, 6 апреля, российские власти заявляли, что члены запрещенной в России организации «Фронт ан-Нусра» готовят в подконтрольных им районах атаки с применением хлора.

Вечером 9 апреля в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии. Оно было созвано по инициативе девяти стран — Великобритании, Франции, США, Польши, Нидерландов, Швеции, Кувейта, Перу и Кот-д’Ивуара.

Постпред США Никки Хейли во время заседания заявила, что США дадут ответ на применение химоружия в Восточной Гуте. Президента Сирии Башара Асада она назвала «чудовищем», а Москву, поддерживающую его, обвинила в том, что ее «руки также в крови сирийских детей».

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в свою очередь обвинил Вашингтон, Париж и Лондон в намеренной конфронтации против Сирии, Ирана и России. Небензя настаивал: никакой химической атаки в Сирии не было. Отношение Запада к Москве он назвал хамством, а сообщения о химической атаке в Сирии — провокацией.

«Это в очередной раз подтверждает, что это та самая провокация, о которой мы постоянно предупреждали, и которая была осуществлена в нужное время, в нужный час для того, чтобы запустить вот эту процедуру. Сейчас даже никто и не слушает о том, что не было никакой химической атаки. Запущен процесс, который, к сожалению, может закончиться очень плохо», — говорил Небензя.

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