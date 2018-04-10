Следователь по делу внефракционного народного депутата Надежды Савченко сообщил ее сестре Вере, что нардеп выразила пожелание посетить больницу. Вера считает, что на ее сестру это не похоже. Адвокат Савченко сегодня рассказал, что та похудела на 11 кг Фото: ЕРА "Я хотела договориться о свидании с ней, если не успею сегодня, тогда завтра. На это следователь ответил, что ее завтра отвезут в больницу и что она выразила такое желание. Но я не понимаю, что происходит, это не похоже на Надю", – заявила Вера.22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку. 31 марта Вера Савченко сообщила, что у депутата появилась кровавая рвота.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.Сегодня "Украинская правда" сообщила, что в квартире Надежды Савченко проходят обыски. Следователи также обыскали офис нардепа.Мать депутата Мария Савченко заявила, что сотрудники СБУ искали гранатометы и гранаты, но ничего не нашли. В СБУ подтвердили, что обыски проводили их сотрудники.Адвокат Савченко сегодня рассказал, что та похудела на 11 кг и хочет пройти полиграф. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что савченко сегодня вера это Теги: политика