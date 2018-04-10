Пенсионерам из оккупированного Донбасса регулярно приходится пересекать линию фронта, чтобы получить украинский пенсию. Об этом в интервью изданию DW рассказал губернатор Донетчины Павел Жебривский, передает

"Среди 3,3 миллиона пенсионеров - внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных у нас - где-то 200-250 тысяч, по нашим данным, постоянно проживающих на подконтрольной Украине территории. Другие - нет. Больше только они жалуются на то, что должны приезжать, чтобы проходить идентификацию. Но как по-другому? На той территории украинских банков нет", - отметил Жебивський.

По его словам, в правительстве прорабатываются и другие варианты, в частности, Украина может предоставить Красному Кресту полномочия выплачивать пенсии пенсионерам оккупированного Донбасса.

"Я недавно встречался с представителями Красного Креста. Они такие вопросы задавали. И я говорил, как проводить идентификацию? Если Красный Крест возьмет обязательство выплачивать на территории, временно оккупированной Россией, пенсии и будет видеть, кому платит, то украинское правительство, я думаю, не будет возражать. Пока механизмов, как без идентификации проводить выплаты, мы не смогли ни с донорами, ни с кем отработать", - отметил губернатор.

По его словам, сейчас большое количество пенсионеров с оккупированной территории сталкиваются с трудностями в вопросе получения пенсии.

"Мы не можем их посчитать: живы они или нет. Думаю, что в Донецкой области это где-то 300-350 тысяч человек, которые по разным причинам пока не получают украинские пенсии", - сказал Жебривский.

Как сообщал в прошлом месяце на линии разграничения открыто агентский пункт по оказанию услуг пенсионного обеспечения.

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