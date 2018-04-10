Россия наложила вето на американский проект резолюции СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

Россия заблокировала американский проект резолюции Совета Безопасности ООН о механизме по расследованию химатак в Сирии, передает корреспондент "Интерфакса".

"12 голосов "за", два голоса против, одна делегация воздержалась. Проект резолюции не принимается в силу того, что против него проголосовал один из постоянных членов Совета", - заявил по итогам голосования председатель СБ ООН в апреле, постпред Перу при ООН Густаво Меса-Куадро.

Как передает корреспондент "Интерфакса", против американского проекта резолюции проголосовали Россия и Боливия, Китай воздержался.

Таким образом, Россия как постоянный член Совета, проголосовав "против", наложила вето на проект документа.

Как ожидается, члены Совета Безопасности ООН проголосуют по двум российским проектам - по подготовленному еще в январе и доработанному в последующие месяцы проекту резолюции о создании независимого механизма ООН по расследованию химатак в Сирии (UNIMI) и по документу, который поддерживает отправку миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для расследования в сирийскую Думу.