|Как "Манчестер Сити" унизил "Ливерпуль" - 5:0
|10.04.2018 22:24
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Во вторник, 10 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов " Сити" попытается взять реванш у "Ливерпуля" за поражение в первом матче - 0:3.
Ранее подопечные Хосепа Гвардиолы уже громили "": в поединке первого круга чемпионата Англии манчестерцы обыграли ливерпульцев с неприличным счетом 5:0,передает со ссылкой на .
До перерыва "" выглядел получше, но до действительно серьезных моментов у ворот Эдерсона дело не доходило. А на 25-й минуте Кевин Де Брюйне выдал блестящую передачу из центрального круга на Агуэро, а Серхио спокойно обвел Миньоле и забил.
Ключевой момент поединка произошел на 37-й минуте. После заброса от Матипа Садио Мане не успевал к мячу, но зачем-то полез прямой ногой в борьбе с Эдерсон. В результате бразилец остался неподвижно лежать на газоне, а игрока "Ливерпуля" сразу же удалили с поля.
Арбитр добавил к первому тайму 8 минут, за которые Габриэль Жезус успел забить дважды. Правда, в первом случае гол отменили из-за офсайда, а вот второй уже был по правилам.
Во втором тайме " Сити" спокойно отправил в ворота Миньоле еще три мяча - дубль оформил Жезус, а затем и вышедший вместо него Лерой Сане.
" Сити" - "" 5:0
Голы: Агуэро, 24 Жезус, 45+6, 53, Сане, 77, 90+2
Во втором круге "" нанес " Сити" первое поражение в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги, одолев соперника - 4:3.