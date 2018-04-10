Во вторник, 10 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов " Сити" попытается взять реванш у "Ливерпуля" за поражение в первом матче - 0:3.

Ранее подопечные Хосепа Гвардиолы уже громили "": в поединке первого круга чемпионата Англии манчестерцы обыграли ливерпульцев с неприличным счетом 5:0,передает со ссылкой на .

До перерыва "" выглядел получше, но до действительно серьезных моментов у ворот Эдерсона дело не доходило. А на 25-й минуте Кевин Де Брюйне выдал блестящую передачу из центрального круга на Агуэро, а Серхио спокойно обвел Миньоле и забил.

Ключевой момент поединка произошел на 37-й минуте. После заброса от Матипа Садио Мане не успевал к мячу, но зачем-то полез прямой ногой в борьбе с Эдерсон. В результате бразилец остался неподвижно лежать на газоне, а игрока "Ливерпуля" сразу же удалили с поля.

Арбитр добавил к первому тайму 8 минут, за которые Габриэль Жезус успел забить дважды. Правда, в первом случае гол отменили из-за офсайда, а вот второй уже был по правилам.

Во втором тайме " Сити" спокойно отправил в ворота Миньоле еще три мяча - дубль оформил Жезус, а затем и вышедший вместо него Лерой Сане.

" Сити" - "" 5:0

Голы: Агуэро, 24 Жезус, 45+6, 53, Сане, 77, 90+2

Во втором круге "" нанес " Сити" первое поражение в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги, одолев соперника - 4:3.

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