Компании Facebook не удалось защитить конфиденциальность своих пользователей и вовремя среагировать на попытки вмешаться в выборы из-за рубежа. Такое признание, выступая перед членами американского Сената, сделал основатель соцсети Марк Цукерберг. Цукерберг выступает перед американскими сенаторами Фото: ЕРА Компания не смогла защитить своих пользователей и их конфиденциальность, признал он."Мы не сделали довольно для того, чтобы предотвратить использование наших инструментов для нанесения вреда. Это касается поддельных новостей, иностранного вмешательства в выборы и языка ненависти, а также конфиденциальности данных. Это была большая ошибка. Моя ошибка, я сожалею", – сказал Цукерберг.Отвечая на вопрос сенатора от Демократической партии Дайенн Файнстайн о вмешательстве России в выборы президента в США в 2016 году, Цукерберг признал, что Facebook с опозданием среагировал на российскую операцию с использованием соцсетей.Скандал вокруг вероятной утечки данных пользователей Facebook разгорелся 19 марта. Телеканал Channel 4 News снял на скрытую камеру разговор с главой британской компании Cambridge Analytica Александром Никсом, который признался, что более 200 раз влиял на избирательные кампании по всему миру.Компания пыталась моделировать предпочтения пользователей соцсетей, показывая им релевантную политическую рекламу.Главный технический директор Facebook Майк Шрепфер утверждал, что доступными стали данные 87 млн пользователей.Cambridge Analytica распространила заявление, что получила информацию только о 30 млн юзеров.Цукерберг пообещал, что работу соцсети усовершенствуют для лучшей защиты личных данных пользователей.В Конгрессе США проверяют информацию о том, что данные пользователей Facebook накануне выборов 2016 года могли попасть в распоряжение российского "Агентства интернет-исследований" – "фабрики троллей". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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