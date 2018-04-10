Пропавших ищет полиция

Об этом сообщает пресс-центр сил АТО .

Речь идет о жителях населенного пункта Песчаное Станично-Луганского района Луганской области, которые выехали ранее на автомобиле Нива Шевроле в неизвестном направлении и до сих пор не вернулись.

В настоящее время представителями Национальной полиции проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения этих людей.