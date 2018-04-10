|В зоне АТО на Луганщине исчезли четверо гражданских
|10.04.2018 22:26
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Пропавших ищет полицияОперативной группе Национальной полиции при штабе АТО поступило сообщение об исчезновении четырех гражданских лиц
Фото:volynnews.com
Об этом сообщает пресс-центр сил АТО.
Речь идет о жителях населенного пункта Песчаное Станично-Луганского района Луганской области, которые выехали ранее на автомобиле Нива Шевроле в неизвестном направлении и до сих пор не вернулись.
В настоящее время представителями Национальной полиции проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения этих людей.
Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник, 9 апреля, провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, главной темой которой была ситуация на востоке Украины.
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