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В зоне АТО на Луганщине исчезли четверо гражданских
10.04.2018 22:26
В зоне АТО на Луганщине исчезли четверо гражданских
Пропавших ищет полиция
Оперативной группе Национальной полиции при штабе АТО поступило сообщение об исчезновении четырех гражданских лиц
В зоне АТО на Луганщине исчезли четверо гражданских Фото:volynnews.com

Об этом сообщает пресс-центр сил АТО.

Речь идет о жителях населенного пункта Песчаное Станично-Луганского района Луганской области, которые выехали ранее на автомобиле Нива Шевроле в неизвестном направлении и до сих пор не вернулись.

В настоящее время представителями Национальной полиции проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения этих людей.

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник, 9 апреля, провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, главной темой которой была ситуация на востоке Украины.

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