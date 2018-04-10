В ситуации глобальных перемен, которую я предрекаю, они окажутся самыми крайними, самыми беззащитными. И уже не понадобится лить кровь и выпускать снаряды – это все тоже решится само собой

В ситуации, когда тема войны на Донбассе стала частью общей геополитической картины, самое лучшее, что может сделать Украина – просто соблюдать Минские соглашения, информирует svodka.net.

«Они все равно работают на вас», — сказал в интервью «Обозревателю» российский публицист Александр Невзоров.

Отвечая на вопрос, нужна ли Кремлю на данный момент активность на этом направлении, он сказал: «Разрушение, крушение, глобальные общемировые катаклизмы, в которых, в первую очередь, должна будет пострадать Россия как задиристая, но, в общем-то, слабая страна… Я думаю, что Кремль не станет делать этого, но Донбасс тоже (как и Крым. – Ред.) растворился в этой раскаленной магме сегодняшней реальности, он стал частью общей картины, и этот вопрос не будет решен отдельно от всех глобальных вопросов».

По мнению публициста, наилучшее, что в сложившейся ситуации может сделать Украина – «соблюдать эти Минские соглашения, понимая, что они все равно работают на вас». «Потому что предоставленные друг другу, деморализованные, злобные уголовники становятся все меньше нужны Москве. В ситуации глобальных перемен, которую я предрекаю, они окажутся самыми крайними, самыми беззащитными. И уже не понадобится лить кровь и выпускать снаряды – это все тоже решится само собой», — убежден Невзоров.

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Как сообщалось ранее, в контексте вопроса Крыма и действий украинских радикалов Александр Невзоров сказал: «Надо понимать, что любые действия, любые дерзости, любой героизм, любой красивый поступок сейчас просто бессмысленны. Сейчас нужно просто то, что называется, дождаться той ситуации, когда это все произойдет само собой и мирно.Хорошо было бы, если бы кто-нибудь разъяснил это радикалам, потому что они сейчас могут только испортить ситуацию».

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