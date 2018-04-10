Порошенко заявил о запуске производства ракетного комплекса "Ольха" 10 апреля на юге Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса "Ольха" Президент Петр Порошенко рассказал о начале производства ракетного комплекса "Ольха". Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua Об этом говорится на его странице в Facebook . "Поздравляю разработчиков ракетного комплекса "Ольха" с началом государственных испытаний! После завершения испытаний Украина начнет серийное производство этого сверхмощного комплекса", - заявил президент. 10 апреля на юге Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса "Ольха". В январе 2018 года президент Петр Порошенко приказал закончить в 2018 году испытания и начать строительство ракетного комплекса "Ольха". 22 декабря 2017 года прошло успешное испытание украинского ракетного комплекса "Ольха" . Тогда во время испытаний проверялась высокоточная система наведения, уточнения баллистических характеристик, эффективность нового твердого ракетного топлива, и надежность поражения цели военный частью ракеты. В Украине провели испытания мощного ракетного комплекса

Порошенко подтвердил испытания высокоточного реактивного снаряда "Ольха" Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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