Фронтмен группы "Океан Эльзы" может стать лидером мнений украинцев на выборах президента в 2019 году.

Такое мнение высказала журналист Ирина Тиран,передает со ссылкой на .

"Люди сейчас ждут кандидата, который будет лидером мнений. Такие лидеры есть. Политики себя уже нивелировали. Так же нельзя брать лидеров мнений по религии... Религиозный конфликт иногда хуже, чем политический. Нейтрального кандидата лидера мысли ищут между певцов, людей культуры. Я намекаю на Вакарчука. Он рассказывает, что не пойдет в политику и не имеет президентских амбиций. Несмотря на это, проводит политические беседы со студентами Киево-Могилянской академии. В свое время это делал , который тоже не говорил о своих президентских амбициях", - сказала Тиран.

По ее мнению, еще одним кандидатом может стать Надежда Савченко.

"Где гарантия, что Савченко не подадут, как украинскую Жанну Дарк? В Украине любят всех угнетенных и мучеников", - отметила знаток.

31 марта 2019-го Украина будет выбирать нового президента. По результатам опросов, в тройку лидеров президентской гонки входят нынешний глава государства , руководитель группы "Океан Эльзы" и глава "" Юлия .

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