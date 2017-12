Американская светская львица Хлои Кардашян показала округлившийся живот. Кардашян ждет ребенка Фото: khloekardashian / Instagram Фото в Instagram опубликовала ее мама, Крис Дженнер.На снимке также запечатлена сестра Хлои, модель Кендалл Дженнер."Счастливого Рождества! Желаем всем вам и вашим семьям радости, счастья, мира и здоровья", – написала Крис Дженнер. Merry Christmas!!!!! Wishing all of you and your families much Joy Happiness Peace and Health... love you guys!!!!!!!! #christmas #blessed #ohholynight @khloekardashian @kendalljenner Публикация от Kris Jenner (@krisjenner) Дек 25, 2017 at 9:38 PST Хлои Кардашян сообщила о беременности 21 декабря.Для 26-летнего возлюбленного Хлои Кардашян, баскетболиста Тристана Томпсона, этот ребенок станет вторым. У него есть годовалый сын от предыдущих отношений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки кардашян хлои дженнер ждет ребенка Теги: новости