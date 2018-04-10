Россия имеет слабые позиции – и потому большую войну против Украины в ближайшее время не начнет, считает журналист Юрий Бутусов. Бутусов: Путин уже не сможет вести войну "ихтманетами", как в 2014-м Фото: Юрий Бутусов / Facebook "Угрозы большой полномасштабной войны в настоящее время нет, и в ближайшей перспективе, в течение ближайшего года, этого не произойдет гарантированно", – написал он.Журналист пояснил, что Путин считает себя мессией и пытается собрать "русский мир", однако "никакая интеграция невозможна, а процессы разрыва только усиливаются" в связи с тысячами погибших от российской агрессии украинцев и на фоне разложения пророссийских движений в Украине."Российское набег в Крым и на Донбасс было опасно не своей военной составляющей, а тем, что угроза российской оккупации создала внутри украинского общества взрывоопасную ситуацию, и нашлись тысячи оболваненных российской пропагандой людей, которые решили поддержать неизбежное, казалось бы, набег и выступить против своей страны. Сейчас такая угроза отсутствует", – отметил он.Бутусов подчеркнул, что Москва перестала быть альтернативным центром власти в Украине и украинскую государственность уже не получится расшатать.Главред добавил, что в 2014 году международная поддержка Украины не была единой и эффективной, а сейчас Россия "полностью обложена санкциями", а экономика РФ парализована."В случае войны санкции будут усилены, а поставки вооружения пойдут в куда более значительных размерах", – уверен он.Также по мнению Бутусова, с 2014 года на порядок выросла обороноспособность Украины."Путин уже не сможет вести войну "ихтманетами", как в 2014-м, – потребуется полноценная мобилизация российской армии, вторые и третьи эшелоны, ротации, развертывание огромных армий. А это означает большие потери и вереницы гробов из Украины в РФ – куда большие вереницы, чем из Афганистана в свое время. Большие потери для Путина – это и есть поражение, потому что сама идея украинцев, ждущих "освобождения от хунты", провалилась после того, как сотни гробов "ихтамнетов" поехали в РФ в 2014-м. В случае большой войны гробы пойдут тысячами в месяц", – отметил журналист.Он добавил, что сама путинская Россия страдает всеми системными недостатками развалившегося СССР."В России отсутствует самостоятельное гражданское общество, все контролируется Кремлем. И идея глобальной мобилизации, больших жертв ради завоевания Украины в РФ совершенно не популярна. Россияне любят Путина за телевизионные победы, а сами становиться пушечным мясом в реальной войне не собираются. У России отсутствуют силы для большой войны", – продолжил Бутусов.Единственный риск начала войны, по мнению журналиста, существует в связи с непредсказуемостью Путина, которому выгодно раскачивать ситуацию в Украине изнутри."У Кремля есть соблазн ударить и повлиять тем самым на результаты президентских и парламентских выборов. Ситуация в Украине накануне выборов нестабильна, экономика стагнирует, и это провоцирует врага на атаку. Также война является выгодным способом и для самого Путина отвлечь российское общество от вороха внутренних проблем и падающей экономики. Война для Путина – способ разрешить проблему Донбасса – заставить Украину и Запад сесть за стол переговоров", – отметил он.Таким образом, Бутусов считает, что Украина имеет преимущества по четырем из пяти факторов, которые могут привести к большой войне с Россией."Россия имеет гораздо более слабые позиции – и потому большой войны, на мой взгляд, не будет. У Путина нет шансов на победу в такой войне. Но это не означает, что мы защищены от риска активизации боевых действий на фронте АТО. Угроза локальных боев сохраняется, угроза больших жертв на фронте сохраняется, война продолжает идти", – подытожил он. https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/2124895544217397 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что украины бутусов путина большой Теги: война в украине