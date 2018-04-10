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Россия имеет слабые позиции – и потому большую войну против Украины
в ближайшее время не начнет, считает журналист Юрий Бутусов.
Бутусов: Путин уже не сможет вести войну "ихтманетами", как в
2014-м Фото: Юрий Бутусов / Facebook "Угрозы большой
полномасштабной войны в настоящее время нет, и в ближайшей
перспективе, в течение ближайшего года, этого не произойдет
гарантированно", – написал он.Журналист пояснил, что Путин
считает себя мессией и пытается собрать "русский мир", однако
"никакая интеграция невозможна, а процессы разрыва только
усиливаются" в связи с тысячами погибших от российской агрессии
украинцев и на фоне разложения пророссийских движений в
Украине."Российское набег в Крым и на Донбасс было опасно не своей
военной составляющей, а тем, что угроза российской оккупации
создала внутри украинского общества взрывоопасную ситуацию, и
нашлись тысячи оболваненных российской пропагандой людей, которые
решили поддержать неизбежное, казалось бы, набег и выступить против
своей страны. Сейчас такая угроза отсутствует", – отметил
он.Бутусов подчеркнул, что Москва перестала быть альтернативным
центром власти в Украине и украинскую государственность уже не
получится расшатать.Главред добавил, что в 2014 году международная
поддержка Украины не была единой и эффективной, а сейчас Россия
"полностью обложена санкциями", а экономика РФ парализована."В
случае войны санкции будут усилены, а поставки вооружения пойдут в
куда более значительных размерах", – уверен он.Также по мнению
Бутусова, с 2014 года на порядок выросла обороноспособность
Украины."Путин уже не сможет вести войну "ихтманетами", как в
2014-м, – потребуется полноценная мобилизация российской
армии, вторые и третьи эшелоны, ротации, развертывание огромных
армий. А это означает большие потери и вереницы гробов из Украины в
РФ – куда большие вереницы, чем из Афганистана в свое время.
Большие потери для Путина – это и есть поражение, потому что
сама идея украинцев, ждущих "освобождения от хунты", провалилась
после того, как сотни гробов "ихтамнетов" поехали в РФ в 2014-м. В
случае большой войны гробы пойдут тысячами в месяц", – отметил
журналист.Он добавил, что сама путинская Россия страдает всеми
системными недостатками развалившегося СССР."В России отсутствует
самостоятельное гражданское общество, все контролируется Кремлем. И
идея глобальной мобилизации, больших жертв ради завоевания Украины
в РФ совершенно не популярна. Россияне любят Путина за
телевизионные победы, а сами становиться пушечным мясом в реальной
войне не собираются. У России отсутствуют силы для большой
войны", – продолжил Бутусов.Единственный риск начала войны, по
мнению журналиста, существует в связи с непредсказуемостью Путина,
которому выгодно раскачивать ситуацию в Украине изнутри."У Кремля
есть соблазн ударить и повлиять тем самым на результаты
президентских и парламентских выборов. Ситуация в Украине накануне
выборов нестабильна, экономика стагнирует, и это провоцирует врага
на атаку. Также война является выгодным способом и для самого
Путина отвлечь российское общество от вороха внутренних проблем и
падающей экономики. Война для Путина – способ разрешить проблему
Донбасса – заставить Украину и Запад сесть за стол
переговоров", – отметил он.Таким образом, Бутусов считает, что
Украина имеет преимущества по четырем из пяти факторов, которые
могут привести к большой войне с Россией."Россия имеет гораздо
более слабые позиции – и потому большой войны, на мой взгляд, не
будет. У Путина нет шансов на победу в такой войне. Но это не
означает, что мы защищены от риска активизации боевых действий на
фронте АТО. Угроза локальных боев сохраняется, угроза больших жертв
на фронте сохраняется, война продолжает идти", – подытожил он.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/2124895544217397
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли
режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его
длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске
договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет
действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые
сутки.
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