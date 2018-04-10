Производство открыли через свидетельство Суса

Об этом адвокат Игорь Черезов написал на своей странице Facebook.

По его словам, производство открыли через свидетельство Суса о том, что обвинения против члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского - "изначально заказное и хорошо оплаченное".

"Ведь Сус Д. дал прямые указания на то, кто раздавал команды и платил деньги за выполнение распоряжений "САМОГО!" о "необходимости любым способом сбить Гречковского с дистанции", - написал адвокат.

В комментарии " Украинской правде " Черезов объяснил, что согласно показаниям Суса, он указывал на Буткевича как на заказчика дела против Гречкивского.

Ранее в интервью УП Дмитрий Сус рассказал, что получал указания от генпрокурора Юрия Луценко, каким образом расследовать те или иные дела.

Сус стал известным после того, как записал элитный внедорожник более миллиона гривен на 87-летнюю бабушку . Следователю поручили вести дело "бриллиантовых прокуроров", но после нескольких скандалов подряд его самого обвинили в злоупотреблении служебным положением, перепродаже игровых автоматов, ложь в декларации и даже пытках детективов НАБУ. Теперь следователь радуется, что все сложилось именно так: "Я так счастлив, я просто думаю, что меня попхалы в правильное время!".

Напомним, что 13 апреля, генеральный прокурор Юрий Луценко подписал приказ об увольнении Дмитрия Суса.

В августе состоялся конфликт между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро , которые осуществляли наружное наблюдение за Сусом. В ГПУ заявили, что слежка было незаконным, тогда как в НАБУ утверждают, что имели на это решение суда. Также в НАБУ заявили, что следователи ГПУ задержали их детективов, незаконно удерживали и пытали их. Вечером сам Сус отвез их в здание Бюро.

26 июля НАБУ объявило Дмитрию Сусу подозрение , а 7-го августа Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество бывшего следователя по отдельно важным делам Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса.