Американский постпред при ООН Никки Хейли подчеркнула, что США ответят на химатаку в Сирии вне зависимости от решения Совбеза ООН.

Россия намерена поставить на голосование Совета Безопасности ООН 10 апреля два проекта резолюций по расследованию предполагаемых случаев применения химоружия в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов. По данным агентства, один из проектов предлагает учредить механизм по расследованию химатак в Сирии, другой говорит о направлении экспертов Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в Восточную Гуту, где, по сообщениям сирийской оппозиции, такое оружие было применено, информирует svodka.net.

Совбезу, помимо этого, предстоит проголосовать по проекту документа, который предложили США. В нем говорится о расследовании с целью установить виновных в применении химоружия в Сирии.

Разница между подходами России и США заключается в том, что Вашингтон настаивает на расследовании, которое должно будет в итоге возложить ответственность за применение химоружия на ту или иную сторону. Российский вариант предусматривает, что задача будет отчитываться Совету Безопасности, и уже этот орган вынесет решение о том, кто виновен.

Агентство также пишет со ссылкой на письмо российской миссии при ООН, что предложенная США резолюция «не согласована». По данным Reuters, это письмо адресовано «коллегам» России в Совете Безопасности. Дипломаты сообщили агентству, что Россия и США намерены наложить вето на инициативы друг друга.

Читайте: Россия vs США: Трамп отменил визит в Латинскую Америку, чтобы руководить ответом по Сирии

СБ ООН вечером 9 апреля провел заседание, на котором обсуждалась возможная химатака в сирийском городе Дума, где, по разным данным, погибли от 49 до 70 человек. Город занимали противостоящие правительству группировки. Вашингтон, Лондон и Париж считают Дамаск причастным к химатаке и критикуют Москву и Тегеран за поддержку президента Башара Асада. Президент США Дональд Трамп 9 апреля заявил, что примет решение об ответных мерах на химатаку в сирийской Думе в течение 48 часов.

Американский постпред при ООН Никки Хейли подчеркнула, что США ответят на химатаку в Сирии вне зависимости от решения Совбеза ООН.

В ОЗХО заявили, что готовы направить в сирийский город Дума своих специалистов.

Читайте: Химатака в Сирии: США сами ответят виновнику, - Совбез ООН

В Минобороны России отвергли версию о применении химоружия в сирийской Думе. Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщал, что российские военные не нашли следов применения хлора в Восточной Гуте.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира