Решение о военном ответе Сирии из-за применения ею химического оружия в отношении мирного населения будет принято в ближайшие дни после консультаций с властями США и Британии, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Макрон: Удары будут нацелены на химические объекты в Сирии Фото: ЕРА Макрон отметил, что решение о военном ответе Сирии будет принято в ближайшие дни после консультаций с властями США и Британии.Он подчеркнул, что удары будут нацелены на химические объекты в Сирии и не будут наноситься по союзникам сирийского правительства.7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп 8 апреля назвал главу Сирии Башара Асада "животным", заявил, что за химическую атаку в Сирии несут ответственность Иран и Россия, и предупредил, что за это "придется заплатить высокую цену".В Госдепе США отметили, что внимательно следят за тревожными сообщениями из Думы. Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки".Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя сегодня в ходе заседания Совбеза заявил, что российскими специалистами факт применения зарина и хлора в Думе не подтвержден.9 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует в течение ближайших часов принять решение об ответе на химическую атаку в Думе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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