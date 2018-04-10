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Макрон заявил, что возможные удары по целям в Сирии не коснутся союзников Дамаска
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10.04.2018 22:48
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Решение о военном ответе Сирии из-за применения ею химического
оружия в отношении мирного населения будет принято в ближайшие дни
после консультаций с властями США и Британии, заявил президент
Франции Эммануэль Макрон. Макрон: Удары будут нацелены на
химические объекты в Сирии Фото: ЕРА Макрон отметил, что решение о
военном ответе Сирии будет принято в ближайшие дни после
консультаций с властями США и Британии.Он подчеркнул, что удары
будут нацелены на химические объекты в Сирии и не будут наноситься
по союзникам сирийского правительства.7 апреля волонтеры и
спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую
бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в
результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США
Дональд Трамп 8 апреля назвал главу Сирии Башара Асада
"животным", заявил, что за химическую атаку в Сирии несут
ответственность Иран и Россия, и предупредил, что за это "придется
заплатить высокую цену".В Госдепе США отметили,
что внимательно следят за тревожными сообщениями из Думы.
Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее
непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет
ответственность за эти жестокие атаки".Постоянный представитель РФ
в ООН Василий Небензя сегодня в ходе заседания Совбеза заявил, что
российскими специалистами факт применения зарина и хлора в
Думе не подтвержден.9 апреля президент США Дональд Трамп заявил,
что Вашингтон планирует в течение ближайших часов принять
решение об ответе на химическую атаку в Думе.
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