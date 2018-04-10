|Букмекери оголосили, яке місце може зайняти MELOVIN на "Євробаченні"
|10.04.2018 22:53
|
Хоча фаворитом "Євробачення-2018" продовжує вважатися Нетта Барзілай з Ізраїлю, якій шість букмекерських контор прогнозують перемогу з коефіцієнтом 1,02-1,05, MELOVIN теж може посісти місце у першій трійці.
Саме третє місце у першому півфіналі прогнозують співаку, а у першій десятці також можна побачити виконавців з Болгарії, Греції, Бельгії, Кіпру, Австрії, Вірменії та Азербайджану.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
{ditey}
Поделитесь статьей с друзьями