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Букмекери оголосили, яке місце може зайняти MELOVIN на "Євробаченні"
10.04.2018 22:53
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Хоча фаворитом "Євробачення-2018" продовжує вважатися Нетта Барзілай з Ізраїлю, якій шість букмекерських контор прогнозують перемогу з коефіцієнтом 1,02-1,05, MELOVIN теж може посісти місце у першій трійці.

Саме третє місце у першому півфіналі прогнозують співаку, а у першій десятці також можна побачити виконавців з Болгарії, Греції, Бельгії, Кіпру, Австрії, Вірменії та Азербайджану.

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