В ходе голосования за американский проект резолюции о механизме по расследованию химатак в Сирии Россия и Боливия проголосовали против, Китай воздержался. Как постоянный член Совбеза, Россия наложила вето на проект документа Фото: ЕРА США предложили создать специальный независимый механизм для расследования случаев применения химического оружия в Сирии.В ходе голосования Россию поддержала Боливия, Китай воздержался. Так, 12 голосов проголосовали "за" американский проект резолюции, два – "против", один воздержался.Как постоянный член Совбеза, Россия наложила вето на проект документа.Перед голосованием постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предупредил, что Россия заблокирует этот вариант резолюции. Он подчеркнул, что следов химатаки в Сирии найдено не было. В свою очередь, постпред США при ООН Никки Хейли заявила что США учли мнение России при составлении проекта резолюции о механизме по расследованию химических атак в Сирии.7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп 8 апреля назвал главу Сирии Башара Асада "животным", заявил, что за химическую атаку в Сирии несут ответственность Иран и Россия, и предупредил, что за это "придется заплатить высокую цену".В Госдепе США отметили, что внимательно следят за тревожными сообщениями из Думы. Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки".Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя 9 апреля в ходе заседания Совбеза заявил, что российскими специалистами факт применения зарина и хлора в Думе не подтвержден.9 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует в течение ближайших часов принять решение об ответе на химическую атаку в Думе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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