Военнослужащему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления

Об этом сообщает Военная прокуратура Центрального района .

Факты сбыта амфетамина военнослужащим задокументировали при проведении негласных следственных действий в рамках досудебного расследования. Оказывается, военнослужащий наладил регулярные поставки амфетамина в воинскую часть, в который проходил службу. Там в январе-апреле 2018 года сбывал военнослужащим наркотическое вещество по цене 300 гривен за одну дозу.

Сейчас задержанному военнослужащему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "Похищение, присвоение, вымогательство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо завладение ими путем мошенничества". За такое преступление наказывают лишением свободы на срок от трех до шести лет.