"Рома" сенсационно выбила "Барселону" из Лиги чемпионов

Итальянская "Рома" сумела пройти испанскую "Барселону" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

После поражения неделю назад на выезде со счетом 1:4 на своем поле римляне во вторник обыграли каталонцев со счетом 3:0, что позволило им пройти в полуфинал.

В другом матче дня "Ливерпуль" после домашней победы над "Манчестер Сити" со счетом 3:0 второй раз обыграл чемпиона Англии уже на его поле со счетом 2:1.

Как сообщалось, в 1/8 финала ЛЧ "Рома" прошла донецкий "Шахтер" по сумме двух матчей (победа "Шахтера" 2:1 в Харькове, победа "Ромы" 1:0 в Риме).

Финал ЛЧ-2018 состоится 26 мая в Киеве.