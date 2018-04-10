38 зон зон отдыха уже подготовили в к сезону пикников.Разжигать костер в других местах запрещено, сообщили в пресс-службе "Киевзеленстрой".

Все зоны отдыха можно посмотреть на карте.

Шашлык можно будет пожарить в зоне отдыха "Тростянец" и "Дубки" на въезде в Дарницкое лесопарковое хозяйство, на улице Новороссийской в ​​зоне отдыха "Дубки", на улице Оросительной работает зона "Памяти погибших", возле села Зазимье в зоне "Белая дубрава", на трассе - Чернигов в зоне "Березовая роща", и в зонах "Калиновка" и "Придорожная" у поста ,передает со ссылкой на .

На улице Братиславской есть место для пикников в зоне "Березка", а на улице Жукова можно посетить зону "Здоровье".

Поляны отдыха "Сосновый бор", "Добро пожаловать", "Незабудка" и "Лесной колодец" работают и в Конче-Засповском лесничестве на Столичном шоссе.

В Святошинском лесничестве можно посетить пикниковые места: "Партизанский бор" на улице Лесной и "Жемчужина" у Пуще-Водице; "Горенский" - в селе Горенка; "Виноградарь" - на проспекте Свободы; "Нивки" и "Мир" на Житомирской трассе; "Сосновый бор" на улице Строительной; "Межигорская" на Минском шоссе; "Имени Коцюбинского" возле поселка Коцюбинское.

Потепление привело к увеличению случаев укусов клещей. Их главная опасность - в риске заражения болезнью Лайма. Чаще только их можно встретить в высокой траве или в кустах.

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