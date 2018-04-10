Авиаперевозчики, выполняющие рейсы в Средиземноморском регионе, предупреждены о новых правилах полетов, сообщает российское агентство "Интерфакс". Вчера 23.30 | комментариев: Ситуация в Сирии может повлиять на полеты гражданской авиации Фото: pixabay.com Возможно применение ракетного вооружения в ближайшие 72 часа, что расценивается как потенциальная угроза гражданской авиации, сказал источник.Перевозчикам рекомендовано планировать рейсы с учетом внимательного изучения оперативно распространяемой информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, добавил собеседник агентства.По его данным, между получивших предупреждения ряд западноевропейских авиакомпаний, а также перевозчики из России и постсоветских стран.7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп 8 апреля назвал главу Сирии Башара Асада "животным", заявил, что за химическую атаку в Сирии несут ответственность Иран и Россия, и предупредил, что за это "придется заплатить высокую цену".Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя 9 апреля в ходе заседания Совбеза заявил, что российскими специалистами факт применения зарина и хлора в Думе не подтвержден.9 апреля Трамп заявил, что Вашингтон планирует в течение ближайших часов принять решение об ответе на химическую атаку в Думе.10 апреля президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что планируемые удары нацелены на химические объекты в Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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