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Авиакомпании предупредили о необходимости корректировки маршрутов в связи с возможным ракетным ударом по Сирии
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10.04.2018 23:04
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Авиаперевозчики, выполняющие рейсы в Средиземноморском регионе,
предупреждены о новых правилах полетов, сообщает российское
агентство "Интерфакс". Вчера 23.30 | комментариев: Ситуация в Сирии
может повлиять на полеты гражданской авиации Фото: pixabay.com
Возможно применение ракетного вооружения в ближайшие 72 часа, что
расценивается как потенциальная угроза гражданской авиации, сказал
источник.Перевозчикам рекомендовано планировать рейсы с учетом
внимательного изучения оперативно распространяемой информации об
изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, добавил
собеседник агентства.По его данным, между получивших предупреждения
ряд западноевропейских авиакомпаний, а также перевозчики из России
и постсоветских стран.7 апреля волонтеры и спасатели сообщили,
что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим
веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате
химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд
Трамп 8 апреля назвал главу Сирии Башара Асада "животным",
заявил, что за химическую атаку в Сирии несут ответственность
Иран и Россия, и предупредил, что за это "придется заплатить
высокую цену".Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя 9
апреля в ходе заседания Совбеза заявил, что российскими
специалистами факт применения зарина и хлора в Думе не
подтвержден.9 апреля Трамп заявил, что Вашингтон планирует в
течение ближайших часов принять решение об ответе на
химическую атаку в Думе.10 апреля президент Франции Эммануэль
Макрон сказал, что планируемые удары нацелены на химические
объекты в Сирии.
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