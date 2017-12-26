В случае поставок американской стороной Украине летального оружия на Донбассе произойдет обострение военных действий. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин, сообщает Голос Америки .

"Таким способом вашингтонские "ястребы" пытаются, как они считают, поднять для России цену конфликта на Донбассе. Это очень ущербная и опасная логика. Она ведет к войне, а не к миру", - заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре подтвердил, что США предоставит Украине летальное оборонительное оружие .

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, политолог Андрей Бузаров заявил, что предоставление американской стороной летального оружия Украине не повлияет на ситуацию в зоне проведения антитеррористической операции.

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