|МИД РФ: Предоставление Украине летального оружия приведет к войне
|26.12.2017 16:44
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В случае поставок американской стороной Украине летального оружия на Донбассе произойдет обострение военных действий. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин, сообщает Голос Америки.
"Таким способом вашингтонские "ястребы" пытаются, как они считают, поднять для России цену конфликта на Донбассе. Это очень ущербная и опасная логика. Она ведет к войне, а не к миру", - заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре подтвердил, что США предоставит Украине летальное оборонительное оружие.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, политолог Андрей Бузаров заявил, что предоставление американской стороной летального оружия Украине не повлияет на ситуацию в зоне проведения антитеррористической операции.
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