Российский историк и оппозиционер Андрей Зубов считает, что кремлевская дипломатия разучилась оценивать риски и стала совершенно непрофессиональной. Вчера 23.57 | комментариев: Зубов: Теперь возмездие за содеянное в городе Думе практически неотвратимо Фото: Andrey Zubov / Facebook "Вето России в Совбезе ООН, наложенное на проект девяти стран по применению химического оружия режимом Асада в Сирии, – это очень серьезно и очень глупо. Кремлевская дипломатия разучилась маневрировать и оценивать риски, стала совершенно непрофессиональной. Теперь возмездие за содеянное в городе Думе практически неотвратимо, а последствия этого возмездия для мира непредсказуемы", – подчеркнул он. https://www.facebook.com/andrei.b.zubov/posts/2081843345434339 7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп 8 апреля назвал главу Сирии Башара Асада "животным", заявил, что за химическую атаку в Сирии несут ответственность Иран и Россия, и предупредил, что за это "придется заплатить высокую цену".В Госдепе США отметили, что внимательно следят за тревожными сообщениями из Думы. Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки".Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя 9 апреля в ходе заседания Совбеза заявил, что российскими специалистами факт применения зарина и хлора в Думе не подтвержден.9 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует в течение ближайших часов принять решение об ответе на химическую атаку в Думе.10 апреля Россия заблокировала американский проект резолюции по Сирии на заседании Совета Безопасности ООН. США предлагали создать специальный независимый механизм для расследования случаев применения химического оружия в Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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