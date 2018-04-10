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Ударная группа американских ВМС отправилась в сторону Ближнего Востока
10.04.2018 23:13
Ударная группа американских ВМС отправилась в сторону Ближнего Востока
Общая численность экипажей кораблей превышает 6,5 тыс. человек
Ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" отправляется с военно-морской базы Норфолк в штате Виргиния и направится в сторону Ближнего Востока
Ударная группа американских ВМС отправилась в сторону Ближнего Востока

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В боевую группу, кроме самого авианосца, входят ракетный крейсер "Нормандия", а также ракетные эсминцы - "Арли Берк", "Балкли", "Форест Шерман" и "Фаррагут". Также позже к группе присоединятся эсминцы "Джейсон Данхэм" и "Салливанс".

Общая численность экипажей кораблей превышает 6,5 тыс. человек.

Напомним, по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом, который был сброшен на Думу, - последний в восточной Гуте город, контролируемый повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

Власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованным.

В Госдепе США заявили, что режим Ассада и его сторонники должны ответить за атаку, если их причастность будет доказана.

Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.

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