Общая численность экипажей кораблей превышает 6,5 тыс. человек

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".

В боевую группу, кроме самого авианосца, входят ракетный крейсер "Нормандия", а также ракетные эсминцы - "Арли Берк", "Балкли", "Форест Шерман" и "Фаррагут". Также позже к группе присоединятся эсминцы "Джейсон Данхэм" и "Салливанс".

Общая численность экипажей кораблей превышает 6,5 тыс. человек.

Напомним, по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом , который был сброшен на Думу, - последний в восточной Гуте город, контролируемый повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

Власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованным.

В Госдепе США заявили, что режим Ассада и его сторонники должны ответить за атаку, если их причастность будет доказана.