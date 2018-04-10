В рамках квалификационного турнира по тхэквондо в городе Хаммамет (Тунис) юные спортсмены разыграли не только комплекты наград, но и боролись за лицензии на III летние Юношеские Олимпийские игры, сообщает со ссылкой на НОК Украины.

Олимпийские игры, сообщает наш сайт со ссылкой на НОК Украины.

В Тунисе успех украинской команды принес второй день соревнований. В весовой категории до 63 кг наш Александр Дзюба занял второе место на пьедестале почета, чем гарантировал себе заветную путевку в олимпийский Буэнос-Айреса.

Отметим, для получения олимпийской лицензии спортсменам довольно было попасть в четвертьфинал турнира.

Добавим также, ЮОИ-2018 состоятся в октябре в аргентинском Буэнос-Айресе.

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