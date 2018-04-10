Тысячи 8 были выведены из строя последним обновлением операционной системы iOS 11. Оказалось, что оно несовместимо с экранами 8, которые были отремонтированы не в официальных сервисных центрах. Об этом пишет со ссылкой на .

По информации издания, после замены экрана устройства перестают реагировать на прикосновения пальцами. Предполагается, что таким образом компания решила не допустить ремонт устройств собственного производства в неофициальных сервисных центрах.

Сообщается, что неполадки с экранами стали причиной возврата двух тысяч . Сотрудники сервисных центров предполагают, что причиной сбоя стали чипы, которые есть на каждом экране .

Специалисты уже нашли возможность вернуть к жизни неработающие смартфоны, однако для этого нужно будет их вскрывать повторно.

Сама же компания-производитель воздерживается от комментариев по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что в стало возможным отключение замедления работы в целях сбережения батареи.

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