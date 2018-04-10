|Обновление iOS заблокировало тысячи iPhone 8 - СМИ
|10.04.2018 23:18
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Тысячи 8 были выведены из строя последним обновлением операционной системы iOS 11. Оказалось, что оно несовместимо с экранами 8, которые были отремонтированы не в официальных сервисных центрах. Об этом пишет со ссылкой на .
По информации издания, после замены экрана устройства перестают реагировать на прикосновения пальцами. Предполагается, что таким образом компания решила не допустить ремонт устройств собственного производства в неофициальных сервисных центрах.
Сообщается, что неполадки с экранами стали причиной возврата двух тысяч . Сотрудники сервисных центров предполагают, что причиной сбоя стали чипы, которые есть на каждом экране .
Специалисты уже нашли возможность вернуть к жизни неработающие смартфоны, однако для этого нужно будет их вскрывать повторно.
Сама же компания-производитель воздерживается от комментариев по этому вопросу.
Ранее сообщалось, что в стало возможным отключение замедления работы в целях сбережения батареи.