За документ проголосовали 12 членов Совета, против — Россия (постоянный член Совбеза ООН) и Боливия, Китай воздержался.

Постпред России Василий Небензя объяснил, что с помощью новой резолюции США «пытаются возродить общий механизм расследования, который «покрыл себя позором», вынеся приговор суверенному государству — Сирии — без подтверждающих данных».

Он также отметил, что Вашингтон в очередной раз выносит на голосование документ, который не пользуется единодушной поддержкой постоянных членов Совбеза.

«Авторы знают, что он (проект резолюции США — ред.) противоречит позиции России и не будет принят», —сказал дипломат.

Российский документ также не был принят Совбезом, поскольку не получил необходимых девяти голосов в поддержку.

В проекте, представленном США, говорится, что после изучения доклада новой миссии ООН (UNIMI), Совет Безопасности ООН должен заявить о нарушений резолюции 2118 («Об установлении международного контроля над химическим оружием Сирии и его уничтожении») и принять меры в соответствии с Главой VII Устава ООН, которая определяет действия в случае угрозы мира.

В Вашингтоне считают, что задача должна заменить группу экспертов ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР).

США сожалеют, что Россия заблокировала в Совете безопасности ООН американскую резолюцию по созданию нового механизма расследования химических атак, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

«Сегодня печальный день. США нет никакого удовольствия видеть, что Россия накладывает уже шестое вето (по этому вопросу)», — сказала американский постпред.

«Россия вновь выбрала режим (президента Сирии Башара) Асада, а не единство Совета безопасности… Россия разрушила репутацию СБ», — сказала Хейли.

По ее словам, американская сторона вела «транспарентные, добросовестные» переговоры. «Мы сделали все, чтобы учесть мнение России… Россия ничьи взгляды не учла», — считает Хейли. По ее словам, США включили в резолюцию ряд положений, включая название совместного механизма расследований под эгидой ООН.

«Химатака» в Думе

На прошлой неделе в Сети появились сообщения о применении химоружия в сирийском городе Дума. Западные страны обвинили в произошедшем официальный Дамаск.

Власти США объявили, что изучают возможность «военного ответа» на действия правительственных сил. В понедельник Дональд Трамп сказал, что примет решение о мерах против властей САР в ближайшие 48 часов.

В то же время российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опроверг информацию о применении химоружия в Восточной Гуте. Специалисты организации посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира