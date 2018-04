11 апреля в 10.00 по Киеву основатель Facebook Марк Цукерберг выступит в Палате представителей США. Согласно опубликованному тексту речи, Цукерберг назовет утечку персональных данных своей личной ошибкой, отметит, что вмешательство Москвы в американские выборы нужно было заметить гораздо раньше, и подчеркнет, что с постами российской "фабрики троллей" столкнулись около 126 млн человек за два года. "ГОРДОН" знакомит читателей с выступлением Цукерберга и его планом действий. Вчера 23.15 | комментариев: Цукерберг: Российское "Агентство интернет-исследований" – это сложный соперник Фото: ЕРА Денис КОНДАК Основатель Facebook Марк Цукерберг дважды выступит в Конгрессе США по делам об утечке персональных данных пользователей и российском вмешательстве в американские выборы.Вечером 10 апреля он выступил перед членами юридического и торгового комитетов Сената США. 11 апреля в 10.00 по киевскому времени показания Цукерберга заслушает комитет Палаты представителей по энергетике и торговле. Эти показания уже опубликованы на официальном сайте нижней палаты Конгресса. "ГОРДОН" изучил речь главы Facebook и приводит ключевые цитаты.Facebook – идеалистическая и оптимистическая компания. На протяжении большей части существования мы концентрировались на всем хорошем, что могут принести люди. По мере роста Facebook люди во всем мире получили новый мощный инструмент, позволяющий оставаться на связи с любимыми, слышать их голоса, строить сообщества и бизнес.Совсем недавно мы видели движения #metoo и "Марш за нашу жизнь", организованные, по крайней мере частично, на Facebook. После урагана Харви люди собрали в соцсети более $20 млн на помощь. И более 70 млн малых предприятий теперь используют Facebook для роста и создания рабочих мест.Но теперь ясно: мы сделали недостаточно, чтобы эти инструменты не использовались во вред. Это касается фейковых новостей, иностранного вмешательства в выборы и ненавистнических высказываний, а также разработчиков и конфиденциальности данных. Мы недостаточно осознавали нашу ответственность, и это была большая ошибка. Моя ошибка, и мне очень жаль. Я запустил Facebook, я управляю им и отвечаю за то, что здесь происходит.В 2013 году исследователь Кембриджского университета по имени Александр Коган создал приложение для онлайн-викторины. Его установили примерно 300 тыс. человек, которые согласились поделиться некоторыми данными из Facebook и получить определенную информацию от своих друзей, чьи настройки конфиденциальности позволяли это сделать. Учитывая, как работала в то время наша платформа в то время, это позволило Когану получить некоторую информацию о десятках миллионов друзей этих пользователей.В 2015 году мы узнали от журналистов The Guardian, что Коган поделился данными из своего приложения с Cambridge Analytica. Это противоречит нашему запрету для разработчиков делиться информацией без согласия людей, следовательно мы немедленно заблокировали его приложение и потребовали, чтобы Коган и другие организации, которым он предоставил данные (включая Cambridge Analytica), официально подтвердили, что удалили все незаконно полученные сведения, что они в конечном итоге и сделали.В прошлом месяце мы узнали от The Guardian, The New York Times и Channel 4, что Cambridge Analytica, вероятно, не удалила данные, когда утверждала об этом. Мы немедленно запретили им использовать любые наши услуги. Cambridge Analytica утверждает, что они уже удалили информацию и согласны на судебный аудит с участием компании, которую мы наняли для расследования. Мы также работаем с офисом уполномоченного по информации Великобритании, который обладает юрисдикцией над Cambridge Analytica. Он завершает собственное расследование происходящего. Накануне дачи показаний в Палате представителей Цукерберга заслушали в Сенате США. Фото: ЕРА Мы несем всю ответственность за то, чтобы случившееся с Коганом и Cambridge Analytica не повторилось снова. Вот некоторые шаги, которые мы предпринимаем: Защита платформы. Мы должны убедиться, что такие разработчики, как Коган, которые в прошлом получили доступ к большому объему данных, не смогут получить эту же информацию в будущем.

Проверка других приложений. Мы изучаем каждое приложение, имевшее доступ к большому объему информации до изменения платформы Facebook в 2014 году. Если обнаружим подозрительную активность, мы проведем полный судебный аудит. И если увидим, что кто-то неправильно использует данные, то заблокируем приложения и расскажем всем пострадавшим.

Улучшение контроля. Наконец, мы сделали более простым для понимания, каким приложениям вы открыли доступ к своим данным. На этой неделе мы начали показывать список приложений, которыми вы пользовались, и предложили быстро отменить эти разрешения. Это уже можно сделать в настройках конфиденциальности, но мы разместим окно вверху новостной ленты, чтобы убедиться, что его все увидели. Мы также уведомили всех пострадавших, что их информация в Facebook могла быть передана Cambridge Analytica. Миссия Facebook заключается в том, чтобы давать человеку голос и сближать людей. Это глубоко демократические ценности, которыми мы гордимся. Я не хочу, чтобы кто-либо использовал наши инструменты ради подрыва демократии. Мы стоим не за это.После выборов [президента США] мы узнали о новых угрозах. Обнаружилось, что злоумышленники использовали скоординированные сети поддельных аккаунтов, чтобы вмешиваться в выборы: продвигать или атаковать конкретных кандидатов, создавать недоверие к политическим институтам или просто сеять путаницу. Некоторые из этих злоумышленников также пользовались нашими рекламными инструментами.Мы узнали о кампании по дезинформации, проводимой "Агентством интернет-исследований" (IRA) – российской организацией, часто пытавшейся манипулировать людьми в США, Европе и России. Мы обнаружили около 470 аккаунтов и страниц, связанных с IRA, которые создали около 80 тыс. постов в Facebook за два года.По нашей наилучшей оценке, в течение этих двух лет примерно 126 млн человек в какой-то момент могли видеть контент связанных с IRA страниц. В Instagram, где наша статистика не так полна, мы обнаружили около 120 тыс. единиц контента и подсчитали, что их, вероятно, увидели еще 20 млн человек.За тот же период IRA потратила приблизительно $100 тыс. долларов на более чем 3 тыс. рекламных объявлений в Facebook и Instagram, которые увидели примерно 11 млн человек в США. Мы заблокировали эти аккаунты IRA в августе 2017 года. Примеры рекламных постов, оплаченных "Агентством интернет-исследований", в феврале опубликовал минюст США. Скриншот: justice.gov Нет никаких сомнений в том, что вмешательство России нужно было заметить раньше. Мы много работаем над тем, чтобы этого не повторилось. Наши действия включают: Создание новых технологий для предотвращения злоупотреблений. С 2016 года мы улучшили наши методы, которые препятствуют вмешательству государств в выборы в другой стране. Мы создали более продвинутые инструменты искусственного интеллекта, чтобы масштабно удалять фейковые аккаунты. С тех пор прошли несколько важных выборов, во время которых успешно применялись новые инструменты.

Значительное увеличение инвестиций в безопасность. Сейчас у нас около 15 тыс. человек, работающих над безопасностью и проверкой контента. К концу этого года их станет более 20 тыс.

Укрепление нашей рекламной политики. Знаем, что некоторые члены Конгресса изучают способы повышения прозрачности в политической или рекламной сфере. Мы рады продолжать сотрудничество с Конгрессом, но не ожидаем, что законодательство будет работать.

Обмен информацией. Мы работаем с другими технологическими компаниями и обмениваемся информацией об угрозах, а также сотрудничаем с США и иностранными правительствами в вопросах честности выборов. В то же время важно не упускать из виду более простые и широкие способы, благодаря которым Facebook играет определенную роль в выборах.В 2016 году люди провели в Facebook миллиарды обсуждений, которых никогда бы не случилось в реальном мире. У кандидатов были прямые каналы для общения с десятками миллионов граждан. Кампании потратили десятки миллионов долларов на рекламу, чтобы распространить свои месседжи. А мы организовали кампанию по повышению явки, которая помогла 2 млн человек зарегистрироваться и проголосовать.Безопасность – в том числе и вокруг выборов – не та проблема, которую можно полностью решить. Такие организации, как IRA, – это сложные противники, которые постоянно развиваются, но мы продолжим совершенствовать наши методы, чтобы оставаться впереди. И по-прежнему будем создавать инструменты, которые помогут большему числу людей быть услышанными в демократическом процессе.



