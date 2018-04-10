Ученые говорят, что мы движемся к новой эпохе – активность человечества уже настолько высока, что мы начали изменять даже космос. Запущенные на орбиту космические зонды NASA определили наличие некоего огромного рукотворного «барьера», окружающего нашу Землю. Исследования барьера показывают, что он распространяется далеко за пределы атмосферы нашей планеты, оказывая влияние на космическую погоду. Хорошая же новость заключается в том, что, в отличие от нашего влияния на саму планету, громадный «пузырь», который мы создали в космосе, на самом деле работает в нашу пользу.

В 2012 году американское космическое агентство NASA запустило два космических зонда. Работая в тандеме, они изучают «радиационные пояса Ван Алена». Наша планета окружена двумя такими радиационными поясами (и одним временным). Внутренний пояс растягивается на высоту от 640 до 9600 километров над поверхностью Земли, внешний же находится на высотах 13 500—58 000 километров.

Недавно зонды NASA, наблюдавшие за поведением высокозаряженных частиц, пойманных магнитным полем Земли, обнаружили кое-что странное – некий низкочастотный барьер, удерживающий, словно тиски, опасные солнечные частицы и не дающий им продвинуться дальше. Ученые решили провести более глубокий анализ феномена и обнаружили, что этот барьер на самом деле в течение последних десятилетий активно отталкивает пояса Ван Алена от Земли, и теперь нижние пределы границы космической радиации находятся гораздо дальше от поверхности планеты, чем это было в 1960-х годах.

Последствия

Определенный тип коммуникаций, называемый очень низкими радиочастотами (VLF), стал в последнее время очень распространенным. Их используют гораздо активнее, чем в тех же 60-х годах. При этом NASA говорит, что VLF способны влиять на поведение и движение космических частиц. И по мнению аэрокосмического агентства, с помощью этих самых VLF мы получили антропогенную (то есть созданную человеком) космическую околоземную погоду.

«Некоторое число экспериментов и наблюдений показало, что при подходящих условиях сигналы радиокоммуникаций, пропускаемые через VLF-частоты, способны влиять на свойства околоземной среды высокозаряженного излучения», — говорит Фил Эриксон, сотрудник обсерватории Хайстак (Массачусетс, США).

Большинство из нас никогда не сталкиваются с VLF-сигналами, однако их очень активно используют в инженерных, научных и военных операциях. Так как их диапазон составляет только от 3 до 30 кГц, использовать их для передачи звуковых сообщений невозможно – слишком слабые. Однако они отлично подходят для передачи закодированных сообщений на большие расстояния или большую глубину, следовательно их очень часто используют для связи с подлодками. Длина их волн позволяет им огибать большие препятствия, следовательно их нередко используют там, где очень сложная местность.

Изначально ученые и не подозревали, что VLF-сигналы способны вырваться за пределы атмосферы, но, как оказалось, им все же это удалось, и, более того, они способны создавать громадный защитный фон. И это было подтверждено зондами Ван Аллена, которые провели сравнение положения границ «пузыря» VLF-частот с границами радиационных поясов Земли.

«Размер пузыря точно соответствует внутренним границам пояса Ван Аллена», — говорят в NASA.

Как только ученые выяснили, что VLF-сигналы способны оказывать воздействие на движение заряженных частиц внутри этих поясов, они поняли, что по сути созданный человеком барьер активно отталкивает эти пояса от планеты.

Несмотря на то, что VLF-пузырь является на данный момент, пожалуй, лучшим примером положительного воздействия человечества на околоземный космос, это определенно не единственный пример самого воздействия. На самом деле мы влияем на окружающее нас космическое пространство начиная еще с 19 века, а особая активность с нашей стороны происходила в течение последних 50 лет, на которые пришлись многочисленные испытания ядерных взрывов.

«Эти взрывы создали искусственные радиационные пояса возле Земли, что позже даже стало причиной повреждения нескольких искусственных спутников. Среди других антропогенных воздействий на космическое окружение можно выделить различные эксперименты по выбросу химических реагентов, нагрев ионосферы высокочастотными волнами, а также взаимодействие VLF-волн с естественными радиационными поясами планеты», — отмечается в отчете NASA.

Как мы уже , в свое время знаменитый американский астроном Карл Саган хотел найти следы присутствия жизни на нашей планете из космоса. Принятие во внимание подобных техногенных признаков может упростить поиск разумной жизни на других планетах.

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