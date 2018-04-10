Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области, передают Факты.

Благодаря этому основная часть рабочих смогла отбежать на безопасное расстояние.

«В этом месте велось строительство второго корпуса гостиницы «Франция». Работы велись на площадке возле гаражей. О том, что на стройке произошло обрушение, мы узнали в 15.10. На место происшествия выехали два дежурных караула пожарно-спасательных частей Винницы. К нашему приезду одному строителю удалось самостоятельно выбраться из-под обломков стены. Мужчина сказал, что под завалом остаются еще двое его товарищей. Строители находились под бетонными конструкциями, и их не было видно. Доставать их пришлось с помощью спецтехники. Строитель, который самостоятельно выбрался на поверхность, помогал нам спасать его товарищей. Последнего пострадавшего мужчину мы вытащили из-под завалов примерно полчаса спустя. Его и еще одного строителя доставили в больницу скорой помощи», — рассказали в пресс-службе.

Пока о причинах ЧП не сообщается. Но по одной из версий под местом, где проводится строительство, мог быть подземный ход и фундамент просел. Обрушились и несколько гаражей, похоронив под слоем бетона два автомобиля.

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