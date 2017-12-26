|НАКО прекращает сотрудничество с Укроборонпром из-за отсутствия реформ
|26.12.2017 16:44
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Правительство и власть Президента не создали независимую Наблюдательный Совет КонцернаНезависимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны разрывает партнерство с ГК Укороборонпром из-за отсутствия реформ.
Фото: joinfo.ua
Сопредседатель оборонного комитета Олег Рыбачук отметил, создание Наблюдательного совета должно уменьшить коррупционные риски в Укроборонпроме.
"К сожалению, мы не видим настоящей политической воли со стороны Администрации Президента", - заявил сопредседатель натворил Олег Рыбачук, сообщает сайт НАКО.
Комитет также объявил, что будет сотрудничать с заинтересованными сторонами для разработки рекомендаций по созданию независимого Наблюдательного совета в 2018 году и предложил государству свою помощь во внедрении этих рекомендаций.
Национальный антикоррупционный комитет по вопросам обороны (НАКО) - совместная инициатива Transparency International Defence & Security (Великобритания) и Transparency International Украина.
НАКО объединяет украинских общественных деятелей, журналистов, а также международных экспертов для противодействия коррупции в сфере безопасности и обороны. Инициатива действует при поддержке Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов.
Напомним, НАБУ расследует манипуляции с контрактами "Укроборонпрома".