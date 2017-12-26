Правительство и власть Президента не создали независимую Наблюдательный Совет Концерна

Сопредседатель оборонного комитета Олег Рыбачук отметил, создание Наблюдательного совета должно уменьшить коррупционные риски в Укроборонпроме.

"К сожалению, мы не видим настоящей политической воли со стороны Администрации Президента", - заявил сопредседатель натворил Олег Рыбачук, сообщает сайт НАКО .

Комитет также объявил, что будет сотрудничать с заинтересованными сторонами для разработки рекомендаций по созданию независимого Наблюдательного совета в 2018 году и предложил государству свою помощь во внедрении этих рекомендаций.

Национальный антикоррупционный комитет по вопросам обороны (НАКО) - совместная инициатива Transparency International Defence & Security (Великобритания) и Transparency International Украина.

НАКО объединяет украинских общественных деятелей, журналистов, а также международных экспертов для противодействия коррупции в сфере безопасности и обороны. Инициатива действует при поддержке Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов.