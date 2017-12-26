Погода, Новости, загрузка...
НАКО прекращает сотрудничество с Укроборонпром из-за отсутствия реформ
26.12.2017 16:44
НАКО прекращает сотрудничество с Укроборонпром из-за отсутствия реформ
Правительство и власть Президента не создали независимую Наблюдательный Совет Концерна
Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны разрывает партнерство с ГК Укороборонпром из-за отсутствия реформ.
НАКО прекращает сотрудничество с Укроборонпром из-за отсутствия реформ Фото: joinfo.ua

Сопредседатель оборонного комитета Олег Рыбачук отметил, создание Наблюдательного совета должно уменьшить коррупционные риски в Укроборонпроме. 

"К сожалению, мы не видим настоящей политической воли со стороны Администрации Президента", - заявил сопредседатель натворил Олег Рыбачук, сообщает сайт НАКО.

Комитет также объявил, что будет сотрудничать с заинтересованными сторонами для разработки рекомендаций по созданию независимого Наблюдательного совета в 2018 году и предложил государству свою помощь во внедрении этих рекомендаций.

Национальный антикоррупционный комитет по вопросам обороны (НАКО) - совместная инициатива Transparency International Defence & Security (Великобритания) и Transparency International Украина.

НАКО объединяет украинских общественных деятелей, журналистов, а также международных экспертов для противодействия коррупции в сфере безопасности и обороны. Инициатива действует при поддержке Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов.

Напомним, НАБУ расследует манипуляции с контрактами "Укроборонпрома".

  • НАБУ увидел коррупцию в "Укроборонпроме"
  • В Болгарии называют саботажем блокировки Украиной соглашения Софии с Москвой на ремонт МиГ-29
  • Средства "Антонова" от авиаперевозок в НАТО идут на счета компаний- "прокладок", - СМИ

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить