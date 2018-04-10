"За" российский проект резолюции по Сирии в ходе заседания Совета Безопасности ООН проголосовало шесть постоянных членов организации, "против" – семь, два воздержались. США, Великобритания и Франция, проголосовали против российского проекта резолюции Фото: ЕРА . Проект, предусматривающийновый механизм по расследованию химатак в Сирии не набрал необходимых голосов.Россию в ходе голосования поддержал Китай, Казахстан, Боливия, Экваториальная Гвинея и Эфиопия. Кот-д'Ивуар и Кувейт воздержались.Остальные члены Совбеза, в том числе, США, Великобритания и Франция, проголосовали против.Перед этим голосованием Россия заблокировала американский проект резолюции по Сирии.7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп 8 апреля назвал главу Сирии Башара Асада "животным", заявил, что за химическую атаку в Сирии несут ответственность Иран и Россия, и предупредил, что за это "придется заплатить высокую цену".В Госдепе США отметили, что внимательно следят за тревожными сообщениями из Думы. Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки".Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя 9 апреля в ходе заседания Совбеза заявил, что российскими специалистами факт применения зарина и хлора в Думе не подтвержден.9 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует в течение ближайших часов принять решение об ответе на химическую атаку в Думе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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