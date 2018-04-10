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Совбез ООН заблокировал российский проект резолюции по Сирии
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10.04.2018 23:28
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"За" российский проект резолюции по Сирии в ходе заседания Совета
Безопасности ООН проголосовало шесть постоянных членов организации,
"против" – семь, два воздержались. США, Великобритания и Франция,
проголосовали против российского проекта резолюции Фото: ЕРА
. Проект, предусматривающийновый механизм по расследованию
химатак в Сирии не набрал необходимых голосов.Россию в ходе
голосования поддержал Китай, Казахстан, Боливия,
Экваториальная Гвинея и Эфиопия. Кот-д'Ивуар и Кувейт
воздержались.Остальные члены Совбеза, в том числе, США,
Великобритания и Франция, проголосовали против.Перед этим
голосованием Россия заблокировала американский проект
резолюции по Сирии.7 апреля волонтеры и спасатели сообщили,
что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим
веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате
химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд
Трамп 8 апреля назвал главу Сирии Башара Асада "животным",
заявил, что за химическую атаку в Сирии несут ответственность
Иран и Россия, и предупредил, что за это "придется заплатить
высокую цену".В Госдепе США отметили, что внимательно следят
за тревожными сообщениями из Думы. Представитель ведомства
Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой
режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие
атаки".Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя 9 апреля в
ходе заседания Совбеза заявил, что российскими
специалистами факт применения зарина и хлора в Думе не
подтвержден.9 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что
Вашингтон планирует в течение ближайших часов принять
решение об ответе на химическую атаку в Думе.
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